Fekete-fehér felvételek a HMSK-ban

Feketefehér címmel nyílt kiállítás a HSMK-ban a Kanizsa Fotóklub tagjainak alkotásaiból.

A klub hagyományos, Kanizsai Kulturális Központtal közös tárlatán ezúttal kizárólag fekete-fehér képek láthatók. Varga Szilárd klubelnök elmondta: a megszokottól eltérően ezúttal egységes keretbe szőtt kiállítást mutat be a huszonkét alkotó.

– Ebből is látszik, hogy klubunk tud alkotócsoportként dolgozni és egységes, koherens anyaggal előrukkolni – jelezte Varga Szilárd. – Ötvenhat kép látható a tárlaton, az akttól kezdve a tájképen át egészen a csendéletig és a riport-, valamint fantáziafotókig. A tájképek tekintetében elsősorban Nagykanizsán és környékén készített felvételekkel lehet találkozni, de a határokon túlra is kikacsintottak az alkotók, a Dolomitokhoz, sőt, Norvégiába is. Klasszikus és absztrakt fotók egyaránt fellelhetők a bemutatott képek közt – összegezte a klubelnök.

A kiállítást Zsirai Tibor fotográfus nyitotta meg. Kiemelte: nem kimondottan művészeti tárlatról van szó jelen esetben, annak ellenére sem, hogy a Kanizsa Fotóklub alkotói között számos elismert művész van. – Sok olyan fotó van a tárlaton, amely egymagában is kiemelkedő – mondta Zsirai Tibor. – Ám a klubkiállítás lényege nem az, hogy egyet-egyet kiemeljünk, hanem a csoportról, a közösségről, az együtt gondolkodásról szól.