Fehérvári emlékek ihlették a Caroline Street zenekart

A 2016-ban alakult, és Székesfehérváron is működő Caroline Street zenekar a zalaegerszegi Lukács Sándor 30 éves munkásságából született dalokat dolgozza fel.

Miért pont Lukács?

A kérdés megválaszolásához ugorjunk vissza kicsit az időben! A Technikai Szünet és Tarhonya Kedélyzenekar tagjaként Lukács Sándor Ki-Mit-Tud? országos középdöntőkig jutott el, emellett az utóbbi formáció az egyetemek és az EFOTT fesztivál kedvelt zenekara volt. Ma már nótáik inkább csak Zalaegerszegen és környékén csendülnek fel.

A Caroline Street zenekar vezetője, énekese, Kovács Zsolt 1989-ben, 15 évesen találkozott először a fenti bandák nótáival a Fehérvári Dalos Találkozón. Ezt követően évtizedeken át dédelgetett álom vált valósággá számára, amikor egy vállalati rendezvényen, egy alkalmi formációval megszólaltathatta a kedvenc dalokat 2016-ban. Nem volt kérdéses, hogy ebből hamarosan zenekar fog formálódni, az átalakulások és tagcserék után pedig 1 éve alakult ki a jelenlegi felállás. A koronázóváros ezen felül is fontos szerepet tölt be a banda életében, hisz a zenekar itt próbál, a város állandó helyszíne alkotói összejöveteleiknek, ősszel pedig önálló koncertet is terveznek a megyeszékhelyen – írja a feol.hu.

A klasszikus hangszerelésű, pop, rock és alternatív világ keverékét megszólaltató Caroline Street leporolta, és újragondolta a régi szerzeményeket, hogy a mai közönség számára is befogadhatóbbak legyenek. A témájukat tekintve néhol borongós, néhol polgárpukkasztóan vidám dalok szövegének világa különleges és gazdag, vannak köztük mély érzéseket gyönyörűen megjelenítő darabok és akad jó néhány mókás és nem kicsit pikáns nóta is.

Egy értékmentő misszió a Caroline Street együttesé, akik célja tisztelegni Lukács munkássága, tehetsége előtt, és eljuttatni ezeket a muzsikákat a magyarlakta területek minden szegletébe.

A hét fős zeneka tagjai Váczi Violetta (ének), Kovács Zsolt (ének, ritmusgitár), Szomszéd András (szaxofon), Braun Bálint (billentyűs hangszerek), Galgóczi Balázs (szólógitár), Nyakas Krisztián (basszusgitár) és Csillag Róbert (dob).