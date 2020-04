Fakanálfigurák és ugráló papírbékák – a Griff társulata online kínál szórakozást

Az egészségügyi veszélyhelyzet kihirdetése a Griff Bábszínház életében is jelentős változásokat hozott.

Miként érinti őket mindez? Erről érdeklődtünk Szűcs István igazgatótól és Bartal Kiss Rita művészeti vezetőtől.

-Március 11. után a tilalom miatt előadásokat már nem tarthattunk, s pár nappal később a próbákkal is leálltunk a biztonság kedvéért – kezdi Szűcs István direktor. – Be kellett látnunk, ebben az évadban már nem játszhatunk. Szerencse a szerencsétlenségben, hogy a bérleteseink döntő többsége négy előadást meg tudott nézni az ötből, csak az utolsó premierünk, a Széttáncolt cipellők húzódik át őszre. Félbeszakadt azonban a Lázár Ervin-program, aminek rájuk eső része azt célozta, hogy a megye összes elsős kisdiákja láthassa a Nyúl Karcsi a Vizslaparkban című előadásukat.

– A tankerületekkel egyeztetve terveztük a bemutatókat, a Zalaegerszegi Tankerülethez tartozó 1100-1200 kisdiáknak része is lehetett az élményben. A Nagykanizsai Tankerületben azonban március 13-án indultak volna az előadások, ezek sajnos nem valósulhattak meg. A finanszírozást előre biztosították, nagyon bízunk benne, hogy ezt az összeget nem kell majd visszafizetnünk, hiszen nem rajtunk múlott a dolog. Az utolsó premier, valamint a már korábban lekötött előadások elmaradása pár millió forintos kiesést jelent a bábszínház számára, az igazgató azt reméli, hogy ezt a hiányt valahogy még átvészelik. Az igazi kérdés számukra az, mikor indulhat újra az élet, s miként érinti mindez a következő évad bérletezését.

– Tervezzük már az őszi programot, de sok a bizonytalanság – folytatja. – A Széttáncolt cipellőkről semmiképpen sem szeretnénk lemondani, nagyon szeretik a színészeink, de arról még nem döntöttünk, hogy a bérletben vagy azon kívül játszanánk. Amint lehet, folytatjuk a munkát. A „maradj otthon!” időszak nagy megpróbáltatás az örökös pezsgéshez szokott bábszínészek számára is. És nem csak mentálisan.

– Egyelőre szabadságon vannak a színészeink, a későbbiekben pedig azt tervezzük, hogy otthonról végezhető feladatokat adunk nekik, hogy legalább az alapfizetésüket megkaphassák. Így is jelentős kiesés lesz számukra, hogy az előadásszám alapján járó pluszbevételtől elesnek. A közönséggel sem hagyják elveszni a kontaktust. Minden szerdán elérhetővé tesznek néhány napra egy-egy régebbi előadást, amit online tekinthetnek meg a családok. Elsőként a bábszínházi világnap alkalmából a Mindentlátó királylány című produkció vált elérhetővé, majd A 3 emeletes mesekönyv. Ezen a héten pedig Misi Mókus kalandjai várják a közönséget szerdától szombatig. Az eddigi tapasztalatok szerint kétszáz feletti a megtekintések száma. Mindezen túl játszani hívják a családokat. Erről már Bartal Kiss Rita művészeti vezető szól bővebben.

– Játsszunk bábszínházat! címmel létrehoztunk egy online sorozatot, amelybe valamennyi színészünk bekapcsolódik – tér a részletekre Bartal Kiss Rita. – A bábozás alapjait mutatjuk be, nagyon egyszerű eszközökkel. Volt már origamihajtogatás, és az elkészült ugráló békákat versenyeztettük is. De a fakanálbábok és az árnyjátékszínpad elkészítésébe is beavattuk a családokat. A legkisebbeknek szóló babaszínház pótlására pedig Szilinyi Arnold a saját kislányának tanít gyerekdalokat. Azok között, akik követik a bemutatott példát, s felvételt is készítenek az otthoni bábozásról, a következő évadra szóló családi bérletet sorsolunk ki. Elmondja még, a társulat nagyon sajnálta, hogy félbeszakadtak a Széttáncolt cipellők próbái. A magyar népmesét a Blattner-díjas Kocsis Rozi alkalmazta bábszínpadra, zeneszerzője ifj. Csoóri Sándor, a rendező-koreográfusi feladatokra pedig a zalai kötődésű táncművész házaspárt, Kocsis Enikőt és Fitos Dezsőt kérték fel. – Pont a munka sűrűjében kellett leállnunk, de az már látszik, hogy csodálatos, dinamikus előadás születik majd – halljuk.

– A táncművész házaspár energiája magával ragadta a társulatot, s bár a tárgyanimációval, bábos elemekkel dúsított táncszínházi előadás új kihívást jelent a színészeknek, nagyon hamar ráhangolódtak a feladatra. Szerencsére jó mozgáskultúrával, ritmusérzékkel vannak megáldva, alig várják a folytatást.