Ezúttal Juhász Attila zongoristát hívta el vendégségbe a big band

A Kanizsa Big Band október 19-én (szombat) 19 órakor a Honvéd Kaszinóban lép fel. Az együttes ezúttal Juhász Attila „Jack” jazz-zongorista vendégművésszel egészül ki.

Mint arról beszámoltunk, a nagykanizsai zenekar művészeti vezetője, Vámos Béla a szakmai fejlődésük és a csapatépítés miatt fontosnak tartotta, hogy a nyári időszakban is találkozzanak és játszanak együtt. Az ekkor elsajátított új darabok, de régebbi kedvencek is szerepelnek a 124. koncert repertoárjában. A közönség hallhat többek közt Michael Jackson-feldolgozást, de John Coltrane- és Quin­cy Jones-szerzeményeket is.

A kanizsaiak vendége, Juhász Attila „Jack” 1978-ban kezdte zenei tanulmányait klasszikus zongora szakon, később egy dixielandzenekar tagjaként kezdett könnyűzenével foglalkozni. Márkus Tibor révén ismerkedett meg a jazz műfajával, majd felvételt nyert a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem jazz-zongora szakára, ahol Binder Károlynál tanult. Bővítette a tudását Amerikában, míg az utóbbi években hazánk egyik legkeresettebb hangszerelője és sessionzenésze, továbbá számos jazzformáció állandó tagja lett. A koncertre minden érdeklődőt várnak.