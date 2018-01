Értékeket ment a kanizsai könyvtár

Tavaly dombornyomású térképeket gyűjtött, idén pedig a 19. századtól a második világháború időszakáig kiadott iskolai értesítők felkutatásába kezd a Halis István Városi Könyvtár. Az akcióból ezúttal is bárki kiveheti a részét.

Amikor egy esztendővel ezelőtt meghirdette a tematikus év központi témájaként a különleges térképek gyűjtését a könyvtár, szinte mozgalommá nőtte ki magát az ötlet. Az olvasók aktivitásának köszönhetően hónapok alatt több tucatnyira duzzadt a kezdetben alig pár darabból álló térképállomány. Az intézmény csapata ezúttal is bízik a segítségben. Régi, nagykanizsai iskolai értesítőket várnak, amiket bárki számára hozzáférhetővé tesznek.

– Az értesítők hasznos várostörténeti források – jelezte Czupi Gyula könyvtárigazgató. – A gyűjteményünkben egyelőre nem sok van belőlük. Amik fellelhetők, azokat honlapunkon közzétettük. Ha bárkinek rendelkezésére áll az adott időszakban helyben kiadott értesítő, örömmel fogadjuk. Digitalizáljuk, majd azonnal visszaadjuk a tulajdonosnak – összegezte.

A könyvtárigazgató arról is beszélt, hogy idén a Rozgonyi iskola régi, értékes könyvtári gyűjteményének feldolgozása is céljuk. Ebben olyan könyvek is vannak, melyek a 19. században segítették az oktatást. Emellett a Thúry György Múzeum dokumentumait szintén feldolgozzák.

– Katalogizáljuk, majd a neten elérhetővé tesszük – mondta a könyvtárigazgató.

Molnár László helytörténész Vízimalmok Zalában című monográfiája már olvasható a világhálón, a könyvtár honlapján. Az újdonságról szintén a keddi sajtótájékoztatón számoltak be. Több évtizedet vett igénybe, amire a pákai történész felkutatta, rendszerezte az egykori történelmi Zala vármegye vízimalmait.

– Anno közel nyolcszáz malom volt, mára alig maradt fent pár – így Molnár László. – A könyvben a malmokon túl a molnárok életéről és az ipari fejlődéséről is olvashatnak érdekességeket.