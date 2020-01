Erdélyben lépett fel a Kerka táncegyüttes

A nemzeti összetartozás jegyében ünnepelték Erdélyben, Háromszéken a január 22-i magyar kultúra napját. Kovászna Megye Tanácsa és a Kovászna Megyei Művelődési Központ szervezésében Sepsiszentgyörgyön anyaországi testvér- és partnermegyékkel, az erdélyi szórványközösségekkel közösen tartottak gálaműsort, melyen a lenti Kerka táncegyüttes is fellépett.

Mint azt Borsos Bertalantól, a néptáncegyüttes tagjától, a Kerka Kulturális Egyesület vezetőjétől megtudtuk: a Zala Megyei Önkormányzat felkérésének eleget téve vettek részt a határon túli magyar kultúra napi rendezvényen.

– Számunkra nagyon megtisztelő volt, hogy a Zala Megyei Önkormányzat bennünket kért fel erre a szereplésre, és egyben hatalmas élmény is volt megismerkedni Sepsiszentgyörggyel, a helyi értékekkel, az erdélyi és magyarországi művészeti csoportokkal egyaránt – mondta továbbá Borsos Bertalan, aki azt is hozzátette, a gálaműsoron kalocsai karikázót és dél-alföldi táncokat adtak elő. Az erdélyi magyar kultúra napi rendezvényre az anyaországi területek mellett a szórványvidékről is érkeztek amatőr és hivatásos, felnőtt, valamint diák fellépők, akik a Kárpát-medencei néptánc és népzene kincsesládájából mutattak be egy csokorra valót, de volt olyan közösség, amely gitárjátékkal, szavalat­tal és kóruselőadással gazdagította a háromszéki ünnepi műsort.

A magyar kultúra napján a Háromszék Kultúrájáért díjat is átadták, amelyet idén Albert Ernő sepsiszentgyörgyi néprajzkutató, a Székely Mikó Kollégium nyugalmazott tanára, egykori igazgatója

vehetett át.