Először erdélyi dalokat tanultak a műhelyben

Szombaton délután Küküllő menti (vízmelléki) népdalok tanulásával megkezdte munkáját a botfai közösségi házban a Válicka Népdal Műhely.

A helyi Válicka Citerabarátok Egylete programsorozatát már az első alkalommal nagy érdeklődés fogadta, még pótszékeket is be kellett vinni a terembe, hogy jusson ülőhely mindenki számára, aki a népdaltanulás kedvéért ellátogatott Zalaegerszeg délkeleti városrészébe. A műhely, divatos szóval workshop házigazdája Nagy Katalin, a Válicka Citerazenekar vezetője, valamint Ferincz Adrienn, a Gyéres Műhely és a Válicka Citerazenekar énekese és zenésze, aki a műhely vezetőjeként a dalokat is tanítja.

– Amellett, hogy közönség előtt továbbra is népszerűsítjük a népzenét, a népdalkincsünk továbbadására, tanítására új, modern formát kerestünk. A célra a legalkalmasabbnak a népdalműhelyt találtuk, ahol elkötelezett, szakmailag kiváló vezető tanításával, kisebb közösségben az együtt éneklés módszerével ismerkedünk meg egy-egy kiválasztott tájegységgel, népdalaival, stílusjegyeivel, s minden alkalommal megtanulunk 4-5 népdalt is – adott tájékoztatást Nagy Katalin.

Anno, még a népdalok születésekor természetes módon, a mindennapok részeként szerveződtek a „workshopok”, hiszen a közös éneklésre, daltanulásra nagyszerű alkalmat nyújtott a kukoricahántás, a fonó, a tollfosztó és a többi kaláka jellegű falusi munka. Ezeket ma már ugyancsak a hagyományőrzés tartja életben.

– Manapság is sokan szeretnek énekelni, de alig van rá lehetőségük, hogy kötetlen körülmények között, kisebb közösségben tanuljanak dalokat, hogy időnként megéljék az együtt éneklés örömét. Nem célunk népdalkör alapítása, nem akarjuk, hogy állandó terhet jelentsenek a próbák, a fellépések. Havi rendszerességgel, mindig kiválasztva egy-egy tájegységet tanulunk autentikus dalokat, s minden előképzettségtől, nemtől, kortól függetlenül várunk mindenkit, aki része szeretne lenni egy kötetlen, de színvonalas munkának, egy dalos közösségnek akár egy, akár több alkalommal, ahogy kedve és ideje engedi – összegezte a kezdeményezés lényegét Ferincz Adrienn.

Az érdeklődők zömmel Zalaegerszeg más városrészeiből érkeztek.

– Citerázni már tanultam Nagy Katától, most a kíváncsiság hozott. Úgy tűnik, a műhely nagyszerű lehetőséget nyújt a népdaltudásom gyarapítására – indokolta jelenlétét Hochrein Judit, a Kis-Hétrét együttes tagja.

Simon Győző és felesége, Ildikó a szomszédos Besenyőről ruccant át Botfára, ők mint a „szomszédvár” táncházainak szervezői veszik majd hasznát a tanult népdaloknak. A résztvevők egyébként nem csak a népdalkincsüket gyarapították, Ferincz Adrienn jóvoltából megismerkedhettek magával a tájegységgel és a népdalaikra jellemző alap stílusjegyekkel is.

– Ezúttal öt, Küküllő menti népdalt sikerült megtanulnunk, ami nagyon szép teljesítmény – summázta az első Válicka Népdal Műhely eredményét Nagy Katalin, hozzátéve, hogy a Válicka Citerazenekar háza táján is akad örömhír: ötödik alkalommal adtak ki hanghordozót, Fenn a csillag, fenn az ég címmel.