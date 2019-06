Elkezdődött az egervári nyári színház

Csütörtökön este vette kezdetét az idei Egervári Nyár, mely a Turay Ida Színház jóvoltából július közepéig a várkastélyban hat produkcióval várja a közönséget. Az első előadás előtt találkoztunk a szervezőkkel.

– Évtizedek óta kedves játszóhelyünk Egervár, ilyen szép és romantikus helyszíne nincs még egy a hazai szabadtéri színjátszásnak – mondta Darvasi Ilona, a Turay Ida Színház alapító igazgatója, hozzátéve, a ma már felnőtt fiai a kezdetekkor, négyévesen pakoltak, játszottak a díszletek között. – Akkor még nem volt ilyen szép a nézőtér, gyönyörű székekkel, átalakított színpaddal. A színházunk repertoárjából ezúttal is a zalai szervezőkkel, Nagy Ferencékkel közösen választottuk ki az igényesen szórakoztató, a miliőbe illő produkciókat. Én imádok ide járni, a nézők jó része szinte személyes ismerősöm, jó érzés, hogy várnak bennünket. De olyanok is vannak, akik Budapestre is eljönnek vasárnap délutánonként az előadásainkra. Nyáron több helyütt is dolgozunk, Kisvárda, Szarvas, Győr, Makó, Karcag közönsége is láthatja a darabjainkat, de itt, Egerváron egy teljes hónapig jelen vagyunk, a legfontosabb bázisunk.

– Számos szép emlék fűz engem is Egervárhoz – tette hozzá Mikó István Jászai-díjas érdemes művész, aki az általa rendezett Hippolyt, a lakáj Schneider Mátyását alakítja ezen a hét végén. – Megéltünk néhány mókás improvizációt, áramszünetet, kis esőt, de a nézők többnyire semmit nem vettek észre belőle. A környezet igéző, remek a nézőtér, mindenki jól láthat, az akusztika is megfelelő.

Mikó István a Cabaret című előadásban is szerepel, amely június 28-án, 29-én kerül az egervári színpadra. Előtte az Ártatlan vagyok! című vígjáték június 27-én, utána július 4-én a közkedvelt szerb muzsika is megszólal a Balkán kobra előadásban. Július 5-én, 6-án a Férj nélkül tökéletes!, majd július 11–13. között A nők (is) a fejükre estek című zenés vígjáték szerepel az egervári repertoáron. Az előadások este fél kilenckor kezdődnek.

– A nyár a kikapcsolódásról, pihenésről szól, ezt szolgálja az egervári színházi összeállítás, hiszen szeretnénk, ha a sok helyről érkező közönség a zene, a humor segítségével minél jobban érezné magát – folytatta Nagy Ferenc közönségszervező, a Hevesi Sándor Színház munkatársa. – A Turay Ida Színház nagyszínpadi produkcióit, s bennük népszerű színművészeket, sztárokat láthat az idelátogató zalai néző. Körülbelül 6000 néző érkezik majd a 12 estére.

– A község programjainak zászlóshajója a nyári színház, örülünk, hogy az eleganciát biztosító igazi színházi székekkel, felújított környezettel fogadhatjuk a művészeket és a közönséget is – zárta a beszélgetést Gyerkó Gábor, Egervár polgármestere, aki csütörtökön este maga nyitotta meg az idei évadot.