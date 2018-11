Éljünk ökológiailag okos településeken!

Múlt pénteken a megyeszékhelyi Petőfi-iskolában rendezték meg a horvát Ludbreggel közös Interreg pályázat programelemét.

Az összesen 174 millió forintos határon túli kapcsolatot feltételező EU-pályázatból 82 millió forint jut Zalaegerszegre, 91 millió forintnyi forrás pedig a 9000 lakost számláló horvát Ludbreg városának. Ebből környezettudatos nevelést, intelligens hulladékgazdálkodási feladatokat, a „zero” hulladékot termelő közösség tudatformáló megalapozását szeretnék megvalósítani.

A Petőfi-iskolában zajlott, a gyerekek számára szervezett játékos és sportos feladatok előtt Tolvaj Márta, a megyeszékhely alpolgármestere méltatta a két szomszédos ország sokféle területen zajló együttműködését. Ebbe a sorba tartozik az ökológiailag okos és fenntartható városok program is, amely hozzájárul a felnövő nemzedék környezetet kímélő életmódjának kialakításához. A határon átnyúló együttműködési program EcoSmartCities elemei között közvélemény-kutatás, félig intelligens, földalatti hulladéktároló konténerek telepítése, illetve 10 éves diákok számára kidolgozott speciális verseny szerepel, tudtuk meg a helyszínen a program kommunikációját vezénylő Vörös Katától, a Plan For You Kft. programszervezőjétől.

Az EcoSmartCities keretében legközelebb decemberben zalaegerszegi pedagógusok számára tartanak továbbképző konferenciát, amely szintén a környezettudatos magatartásra nevelési metódus kidolgozását tűzte ki céljául.