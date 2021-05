Elhunyt Koltai György, a Parázsló Hamvak zenekar egykori frontembere

Egyelőre tisztázatlan körülmények között, Dél-Jemenben életét vesztette Koltai György néhai magyar rockzenész, a Parázsló Hamvak zenekar egykori énekese. Koltai – aki Káposzta néven volt ismert – a kétezres évek elején több alkalommal is megfordult Zalában. Az esetről hazánkban egy arab hírportál információ alapján először a közel-keleti eseményekkel foglalkozó orientalista.hu blog számolt be.

A Parázsló Hamvak egyike volt azon zenekaroknak, amelyeket a nemzeti rock hulláma hozott létre a kétezres évek elején Magyarországon. Koltai alapítója volt a jelenleg is működő csapatnak, de már azt megelőzően is ismert személyisége volt a színtérnek, hiszen annak egyik kultikus hírű formációjából, a dalszövegei miatt kétes megítélésű Egészséges Fejbőrből érkezett.

Koltai másfél évtizeddel ezelőtt áttért az iszlám vallásra, majd ezt követően elhagyta Magyarországot, Jemenbe költözött, ahol Abdul Hakim Faris néven egyes források szerint hangmérnökként, míg más információk alapján turisztikai vállalkozóként dolgozott, s állítólag kifejezetten jó kapcsolatot ápolt a Jement jelenleg is sújtó polgárháború kitörése előtti kabinettel, Ali Saleh kormányával. Információink szerint a szívbetegséggel küszködő Koltai 2015-ben – éppen a polgárháború kirobbanása miatt – néhány évre visszatért Magyarországra, ám még a háború befejezését követően újra választott hazájába költözött. Jemeni források szerint körülbelül egy éve szeparatisták rabolták el, hogy váltságdíjat követeljenek érte. Többször megkínozták börtönében, halálát is ez okozta. Koltai halálhírét egy Yemen Akhbar néven publikáló arab blogger közölte, szeparatistáktól szabadult túszok, illetve egy jemeni aktivista, Adel al-Huseini elmondásai alapján. Ugyan nevét – sem az eredetit, sem a felvettet – nem közölte, csupán a nemzetiségére utalt és a Kimo becenevet közölte, ám ezek alapján szinte teljesen egyértelmű, hogy a 43 éves Koltairól van szó, ezt azóta már volt zenekarának tagjai is megerősítették. Az orientalista.hu által szemlézett arab blogger szerint Koltait az Egyesült Arab Emirátusok által támogatott dél-jemeni milícia fegyveresei rabolták el Áden városából, s kínozták halálra a Waddah Hall börtönben.

A korábban Körmenden is élt Koltai György több alkalommal járt Zalában. A Parázsló Hamvak 2005. március 5-én a zalaegerszegi Menhely Rock Clubban adott koncertet, a debreceni Becsület, valamint a helyi Turán társaságában. Az éppen akkoriban induló Turánnak az volt az első fellépése. Kocza Balázs, a zalaegerszegi zenekar énekese így emlékezett vissza a találkozásukra:

„Miután lejöttem a színpadról egy jókedvű kopasz srác mellém lépett és így szólt: – Ez f..a volt srácok! Jól nyomtátok! Na megyek, mert most mi jövünk!

Mire én: – Köszi! A koncertetek után sörözünk?

Erre ő: – Mindenképp!”

A Parázsló Hamvak talán legismertebb dala a Már a Nap is lemenőben című ballada volt. A 2003-ban kiadott első hanganyagukon szereplő szám nem saját szerzeményük, a világhírű folk-rock duó, az amerikai Simon and Garfunkel The Sound of Silence című slágerét dolgozták át, s írtak hozzá magyar szöveget.