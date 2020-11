Elhunyt a legendás Hit’s zenekar egykori dobosa

Életének 56. esztendejében elhunyt a legendás hírű zalai bulizenekar, a Hit’s alapító dobosa, Erdei Ottó Károly. A zenész halálhírét több fórumon is megerősítették.

A billentyűs-énekes Vörös István által vezetett Hit’s 1990. február 10-én, Zalalövőn, az akkori Salla étteremben lépett fel először, majd rendkívül rövid időn belül a térség legkedveltebb báli zenekara lett. Kiváló képességű zenészek alkották, jó érzékkel tapintották rá a közönség ízlésvilágára, s olyan széles repertoárral rendelkeztek, hogy minden igényt ki tudtak elégíteni. Az aktuális popslágerektől a rockzenei mérföldköveken át az örökzöld dallamokig mindennek helye volt a műsorukban.

Tipikus bulizenekar volt a Hit’s, ugyanakkor jóval több is annál. Nevük fogalommá vált. Törzshelyük az egykori zalaegerszegi Napfény étterem volt, de szinte nem volt olyan hétvége, amikor mellette Zala vagy Vas megye valamelyik településén ne szolgáltattak volna a zenét.

Közönségbázisuk hatalmasra nőtt, kedvelőik követték őket, gyakran akkor is útra keltek egy-egy Hit’s buli miatt, ha lakóhelyükön adott este éppen egy másik bulizenekar játszott. Zalában egyik meghonosítói lettek a sztárvendéges produkcióknak, az ország legkedveltebb popzenei előadóit hívták meg, hogy színesítsék az est kínálatát, miközben a közönség gyakran nem is a sztárvendég, hanem valójában a Hit’s miatt váltott jegyet a bulira.

A Hit’s alapító tagjai Vörös István, Farkas Ildikó, Porpáczy Rezső Rudolf, Simon László és Erdei Ottó Károly voltak. A csengeri születésű, tehát szabolcsi származású Erdei Ottó Károly képzett zenész volt, többek közt a bécsi konzervatóriumban is tanult, de óvodapedagógusi diplomát is szerzett. A Hit’s zenekarból való távozása után több formációban játszott, tagja volt a Danubia Fesztiválzenekarnak, a Bravo bulizenekarnak, a Cherry Popular Bandnek, a Change Party & Show Bandnek, továbbá ő volt a színész-énekes Orcsik Darinka kísérőzenekarának dobosa is. Utóbbi formáció tagjaként Budapest egyik legismertebb koncerthelyszínén, az A38 Hajó színpadán is fellépett. Erdei Ottó Károlyt civil foglalkozása élete meghatározó részében ugyancsak a zenéhez kötötte, tudomásunk szerint utoljára a bajai Danubia Alapfokú Művészeti Iskolában dolgozott jazz-dob és ütőhangszeres tanárként.

