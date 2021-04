Életéből merített ihletet az íráshoz Zsoldi Gergely

Találkák az ipszilon elágazásnál – ezt a címet adta nemrégiben digitálisan megjelent könyvének Zsoldi Gergely. A kanizsai Rhyme Project együttes egykori tagja, a most 36 éves férfi súlyos, daganatos betegségéről is írt a kötetben.

Ezt ne hagyja ki! A kínai mellett az orosz vakcinát is tiltotta volna a baloldal

– Édesanyám tanár, édesapám jogász, gyerekkoromban sokat erőltették, hogy olvassak – mesélte Gergely. – Ezt kezdetben szorgalmasan gyakoroltam, később próbálkoztam ifjúsági regények írásával. Kamaszként valami fiatalosabb újítóbb, vakmerőbb kifejezési módra, hangra vágytam – valahogy így lehet összefoglalni, hogy miként lettem a Rhyme Project nevű együttesnek tagja. Később szólóban próbálkoztam kísérleti hangzásokkal, ezt amolyan futurisztikus művészpopzenének nevezném. Ezeket a számokat nagyon közel éreztem magamhoz, könnyűzenészi ars poeticának is nevezhetjük. Ekkor elmúlóban volt a lázas ifjúság, amúgy is, inkább előadóként, szövegíróként definiálnám magam, mint énekesként.

Elmondta: a húszas éveiben riporterként is kipróbálta magát, majd kulturális menedzser lett. Azonban az íráshoz, irodalomhoz, kortárs művészethez, önmegvalósításhoz mindig is kötődött. Egy ideje tanárként dolgozik, s így a saját irodalmi háttértudása is acélosodott valamelyest, vagy előszivárgott a tudata mélyéről.

– Aztán jött a harmadik „X” és vele együtt egy nagy betegség – folytatta. – Az életem, legalábbis az élethez való viszonyom innentől megváltozott. Műtét, kemoterápia, és a rengeteg kórházba járás. Kissé visszavettem a fiatalos lendületből. Egyszer fiatalon riporterként részt vettem egy előadáson, ahol a fiatal felnőtteket érintő daganatos betegségekről volt szó. Az előadó felhívta a figyelmet, hogy a fiatal férfiakat sem kerülheti el a betegség, ezért fontos a folyamatos önvizsgálat. Akkor azt gondoltam, hogy na, ez az, ami velem biztos, hogy nem történhet meg. Tévedtem. Persze most nem megijeszteni akarom a kortársaimat vagy a fiatalabb férfitársakat, hogy éjjel-nappal ezen kell szorongni, hanem egyszerűen felhívni a figyelmet. Hogy igen, tessék elmenni, ha valami furcsát észlelnek, mert ha időben elkapják, jó esély van a teljes gyógyulásra. Viszont mivel különböző típusai vannak a betegségnek, így a rosszindulatú daganat foka, terjedési sebessége is változó néhány nap hezitáláson sok múlhat. Gyakorlatilag az élet.

Az erő és az energia, ami továbblendítette a nehézségeken.

– Minden fejben dől el, ezt a közhelyet talán 18 évesen hallottam először – folytatta. – Megdöbbentett a felismerés akkor is, és akkor is, amikor beláttam, akármit írnak a könyvek, akármit mondanak a szakemberek a prognózisom olyan semmilyen volt. Semmit se lehetett biztosra tudni, vagy éppen következtetni. Ami nagyon megrettentett: mikor a kórházba érkeztem a folyosón álldogált egy nálam pár évvel fiatalabb fiú szinte ugyanilyen betegséggel. Aztán pár hét múlva elment, éreztem, nagyon kell küzdenem. A végsőkig, az utolsó porcikámig. Így született meg Találkák az ipszilon elágazásnál, mondhatni önterápiaként. Öt év kellett a gyógyulásig, és addig, hogy a többi novellám és még egy kisregény kötetté álljon össze. És ahogy a kisregényben is olvasható, utam visszavezetett a tanításig. Nagyon szeretem, végre teljesen rátaláltam önmagamra. Természetesen a tanítás rengeteget kivesz belőlem, és sokszor úgy érzem, hogy nehezen összeegyeztethető az írás a munkával. Az írásaim nem a gyerekeknek szólnak, nem is szeretném, ha a tanulóimhoz eljutna bármi belőle. De egy hobbi kell, és a felnőtt társadalomnak ugyanúgy adni kell, mint a gyerekeknek. Adni egy kis hitet, hogy igen, ki lehet kecmeregni minden válságból – legyen az egzisztenciális, egészségügyi, vagy ennek komplex elegye. Nekem sikerült, persze rengetegen támogattak. A segítséget pedig kérni kell, ha szükség van rá, nem érdemes szerepet játszani, színlelni.

Hozzátette: idén harminchat múlt, szeretne még sokat írni. Fejben már készül egy újabb kötet. De mivel a pandémia miatt a munkájában is nagyon kell koncentrálnia, valószínűleg csak nyáron áll neki. De amint elkészül, ígéri, hogy ismét jelentkezik.