Egy vagyonőr naplója – Megjelent Kanizsai József író legújabb novelláskötete

Újabb kötettel örvendeztette meg az olvasókat Kanizsai József író, a Takács László Irodalmi Kör tagja és a fővárosi Krúdy-kör pártolója.

Egy vagyonőr naplója – e címet viseli a napokban megjelent novellagyűjtemény, amely a szerző „civil” foglalkozásába, egyúttal a vagyonőri szakma egészébe nyújt betekintést. A Római Sas Rend lovagja címmel is kitüntetett kanizsai író – akinek munkáiról korábban már többször írtunk – tizedik könyve amolyan nosztalgia is, pályafutása elmúlt tizennyolc évéről.

– Legújabb novelláskötetem a karantén ideje alatt született meg – mesélte Kanizsai József. – Sokan azt gondolják első hallásra a téma kapcsán, hogy társadalmi problémákat vitatok vagy oldok meg az írások révén. A könyv igazi mondanivalója, hogy görbe tükröt mutasson a szakmánkban dolgozó embereknek és egyúttal az olvasóknak is. Például kevesen tudják, hogy vagyon­őri körökben a nyolc osztályt végzett embertől a többdiplomásig számos réteg dolgozik. Például az ismert rockzenész, Németh Oszi is alkalmanként e területen dolgozik. Vagy írók, költők – mint például Erdős Attila közismert helyi irodalmár, vagy jómagam, s még sorolhatnám. Az éjszaka homályában sok vers, novella születik. Ez a legjobb idő az alkotásra – jegyezte meg a kanizsai író. Érdekességként kiemelte: a rövidebb hangvételű írások sok érdekes „sztorit” tartalmaznak. Amelyek nemcsak a szakmabeliek, a kívülállók számára is izgalmasak, lebilincselőek lehetnek. Ír azokról a vagyonőrökről Kanizsai József, akik például életüket adták, vagy megsérültek munkájuk során. Természetesen humoros mondandókból sincs hiány. Nemcsak másokról „sztorizik” az író, hanem magáról is. Egyebek közt arról, miként beszélgette át az éjszakát egyszer egy híres hegedűművésszel.

A könyvet egyébként ünnepélyes és hangulatos keretek között majd augusztusban, az Ady-korzón tartandó rendezvényen mutatja be a nagyközönségnek Kanizsai József.