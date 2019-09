Egy elöregedett legenda – Utolsó vér filmkritika

John Rambo kétségtelenül az egyik legikonikusabb akcióhős. Közel 40 év alatt mindössze az ötödik filmben láthatjuk, státusza és szerepe a popkultúrában mégis vitathatatlan. Az Utolsó vér méltó hattyúdala lehetett volna egy kultikus alaknak, de sajnos nem így lett.

Rambo (Sylvester Stallone) megöregedett, egy farmon él békében, s igyekszik ellátni magát, ám a múltja kísérti. Házvezetőnője egy nap közli vele, hogy unokáját elrabolta egy mexikói lánykereskedő csoport. Hősünk ezt nem hagyhatja szó nélkül, a tetteseknek fizetniük kell a bűneikért.

Ez a franchise sosem a komplex történetéről volt híres, az első részt leszámítva mindig az akción és a minél látványosabb pusztításon volt a hangsúly. Az Utolsó vér ehhez képest meglepően komótosan indul. Az első harmadban nem is John a főszereplő, hanem az apját kereső fiatal lány, Gabrielle (Yvette Monreal). Az ő eltűnése után sem pörögnek fel drasztikusan az események, sőt a cselekmény igyekszik újítani. Rambón érződik a kor, s noha még mindig az egyszemélyes hadsereg manifesztuma, bizony szépen helybenhagyják. Sokszor eszébe jut a múlt, a traumák mellett azonban hálás is a sorsnak, hogy megpihenhetett és a maga módján családra tett szert.

Más kérdés, hogy ennek miértjeiből semmi nem derül ki a néző számára. Erre okkal mondhatja bárki, hogy nem is érdekes, elvégre egy Rambo-filmben az akció a lényeg. Ez tény, de az utolsó harmad leszámolásán kívül szinte semmi emlékezetes nincs a cselekményben. Rossz az arányérzék és az Utolsó vér nem több egy tucat zsánermozinál. A milliószor ellőtt szinopszist, a logikai buktatókat és a bántóan ostoba dialógusokat nem lehet azzal mosdatni, hogy ő Rambo, neki ez áll jól. A 2008-as negyedik rész kiötléséhez sem kellett agysebésznek lenni, ellenben ott a hangulatos környezet, a pazarul koreografált tűzharcok és a papírmasé egyszerűségük ellenére is korrekt mellékalakok gondoskodtak róla, hogy az ember remekül szórakozzon. Az ötödik felvonás gyönyörűen keretbe foglalhatta volna a Rambo esszenciáját, ahogy azt többek közt a Logan tette Farkas (Rozsomák) karakterével. Helyette egy újabb sablonos bosszúsztorit látunk, ami csak a címében különbözik egy sokadrangú akciófilmtől. Hiányzik belőle a stílus, nem is beszélve arról, ahogy kezelik az egyébként összetett jellemmel bíró címszereplőt. A személyes tragédia, hogy egykor miken ment keresztül, mind elsikkad a sekélyes drámázás során. Azt azonban kár elvitatni, hogy tartalmaz remek pillanatokat az Utolsó vér. Az alagútban zajló mészárlás tökös, kendőzetlen és naturalista erőszakhulláma egyértelműen a legjobb dolog, amivel találkozunk a bő másfél óra alatt.

Nehéz a helyén kezelni Adrian Grunberg művét. Aki a vietnami veteránnal együtt nőtt föl, illetve őszült meg, valószínűleg elégedett lesz a végeredménnyel, más esetben főleg azok lelhetik kedvüket benne, akik ennek a zsánernek az elhivatott szerelmesei. Megvannak a jó momentumai, olykor bűnösen szórakoztató élményt nyújt, de ez a karakter ennél többet érdemel, nem is beszélve arról a tényről, hogy Rambo kálváriája zárásért kiáltott az ötödik felvonással. Mindenesetre sokatmondó, hogy a film legjobb része a múltidéző stáblistás montázs, mely emlékeztet arra, hogy a főhős miért is ekkora alakja a mozinak.