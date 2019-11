Egressy Zoltán Sóska, sültkrumpli című műve a Hevesi Sándor Színházban

November 25-én, hétfőn este hét órakor mutatják be a Hevesi Sándor Színház stúdiószínpadán Egressy Zoltán Sóska, sültkrumpli című, tragikomédia műfajú színdarabját, melyet Farkas Ignác Jászai-díjas színművész rendez.

A hazai kortárs drámairodalom egyik legsikeresebb szerzője, Egressy Zoltán a Portugál című, immár klasszikusával szerepelt a Hevesi Sándor Színház repertoárjának szerzői között, most az először 2000-ben bemutatott Sóska, sültkrumpli című darabja kerül elénk. A művet dr. Besenczi Árpád igazgató és a társulat közösen választotta ki idei stúdiószínházi produkciónak, amelyre igyekezni kell jegyet szerezni, hiszen a nézőtér befogadóképessége véges.

– Természetesen nem igazán a fociról szól a darab, annak ellenére, hogy egy futballbíró és két partjelzője van végig a színpadon – válaszolta kérdésemre Farkas Ignác, aki színművészként számos alkalommal vállalt már rendezői feladatot. Farkas Ignác a szerzőt is jól ismeri, aki a tervek szerint maga is jelen lesz a zalaegerszegi premieren. (Farkas Ignác rendezőként jegyzi a Sziget-kék (1994), a Macskalandor-ok, a Hamupipőke, a Zsuzsi kisasszony, a Micimackó, a Magyar Elektra, a Gül baba, az Emil és a detektívek, valamint az Anyu én vagyok! című előadásokat. Utóbbit 2014-ben mutatták be.

– Nem sportemberek, hanem jellemek ütközete zajlik?

– Három férfi jelenik meg a színen, három különböző karakter speciális helyzetbe, a játékvezetői öltözőbe helyezve. Nekem azért tetszik, mert úgy érzem, leképez bennünket, a társadalmunk tipikus figuráit. Az önmagát mindenek fölé helyező karrierista, az ellentettje a lecsúszott lúzer, egzisztenciáját vesztett sértődött intrikus, a harmadik a csalódott, érzelmes, lírai alkatú művészlélek.

– Kiderül, valahogy mindannyian kapcsolódnak ugyanahhoz a nőhöz. A Nő mint szimbólum?

– Abszolút, „keresd a nőt”.

– Melyik karakter áll legközelebb a rendezőhöz?

– Mindegyikben találok figyelemre méltót, de hát nyilvánvalóan a Művész becenevű áll hozzám legközelebb. A színésztársakat is közösen választottuk ki a szerepekre, örülök, hogy Szakály Auréllal, Mihály Péterrel és Baj Lászlóval dolgozunk együtt ebben a produkcióban, amit szívvel-lélekkel csinálunk, reméljük, a közönségnek is tetszik majd, várunk mindenkit.

– Ön szereti a sóskát sült krumplival?

– Külön-külön igen, együtt még nem próbáltam.

Annyit elárulhatunk, hogy a sóska, sült krumpli is afféle metafora, a szerelmi bánatban vergődő Művész emlegeti gyakran volt kedvese főztjét, amelynél nem evett finomabbat. A partjelző gondban is van a meccs idején, hiszen a lelátón megpillantja Mariannt valaki másnak az oldalán.

Hogy mi történik a bíró sárga lapjával, miért kell a mérkőzés végén bezárkózniuk az öltözőbe, miért tört ketté a tervezett nagy karrier?

A válaszokat a Hevesi Sándor Színház előadásában találják meg a kíváncsi olvasók és leendő nézők, akik november 25-én, hétfőn este hétkor láthatják a sok humorral, komikus szituációval megrakott darabot. Másnap, kedden este is színre kerül, majd jövő szombaton is. Decemberben két előadást tervezett a társulat.

A rendező és a színművészek alkotótársa Mészáros Tibor díszlettervező és Szőke Julianna jelmeztervező, asszisztensként Horváth Zoltán működik közre a sikerért.