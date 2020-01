Egervár új színjátszó csoportja léphet fel a Pajtaszínházi Szemlén

Két telt házas előadással szerzett vidám perceket a falubelieknek vasárnap este Egervár nemrégiben alakult amatőr színjátszó társulata.

Illyés Gyula Tűvé tevők című népi komédiáját mutatta be a SZEG, azaz a Színjátszók Egervári Grémiuma, mégpedig a Pajtaszínházi program keretében. A faluházban megtartott premier előtt a sajtót is tájékoztatták a bemutató hátteréről az előadás körül bábáskodók.

– A Pajtaszínház a Nemzeti Művelődési Intézet kistelepüléseknek szóló mintaprogramja, aminek már az ötödik évadját éljük. A cél az amatőr színjátszó csoportok működésének felpezsdítése, a generációk közelebb hozása, az értékalapú közösségépítés – mondja Matyasovszky Margit, a Nemzeti Művelődési Intézet zalai irodájának igazgatója. – A fogadókészséget jelzi, hogy országos szinten már száz település csatlakozott a kezdeményezéshez, Zalában Bókaháza, Milejszeg és Teskánd után ebben a szezonban Egervár lett a partnerünk. Itt korábban is működött színjátszókör, s nagyon fogékonyan reagáltak a lehetőségre.

Bizonyság erre, hogy a színjátszókör 12 fővel alakult meg, valamennyien szerepelnek a darabban.

– Nem is volt egyszerű olyan művet találni, amelyben tucatnyi szereplőnek jut szöveg – avat be Gyerkó Gábor polgármester, aki vargalegénynek öltözve, kunkori festett bajusszal érkezik, hiszen az előadás egyik főszereplője. – Egervárnak nagy öröm, hogy részt vehet a programban, így legalább konkrét cél mentén éleszthettük fel a színjátszó hagyományokat. Nálunk a múlt század elejétől szinte folyamatosan működtek amatőr körök, legutóbb a nyugdíjasklub keretei közt, de az sajnos megszűnt. A Pajtaszínház jó apropót kínált az újrakezdéshez. A felhívásra sokan jelentkeztek, nem volt gond a SZEG megalakítása. A csapat lelkes, hetente 2-3 próbát is tartottunk esténként. Nagy az izgalom, reméljük, hogy tetszik majd a falubelieknek a produkció. Az izgalmak azonban evvel nem érnek véget, hiszen január 25-én, szombaton Budapesten, a Nemzeti Színházban is fellépünk az országos Pajtaszínházi Szemlén. Az NMI egy nagy buszt biztosít, hogy a falubeliek a fővárosba is elkísérhessenek bennünket, s ha betelne a létszám, az önkormányzat gondoskodik a közönség utaztatásáról.

S hogy miről szól a választott darab? Egy zsugori családról, ahol esküvőre készülnek, a vonakodó lányt a falu leggazdagabb emberének szánják. Készülődés közben azonban nyoma vész egy varrótűnek, ami miatt hatalmas patáliát csap a fukarságban élen járó gazdáné. Az „értékes” varrószerszám miatt feldúlják az egész házat, ezerszer nagyobb kárt okozva, mint amit a tű ér. De haszna is van a nagy felfordulásnak, legalább egymásra találhat a lány és a szerelmes vargalegény.

A cselekményt kemény kézzel mozgató gazdánét Horváthné Bencze Irén alakítja, akivel előadóművészként számos rendezvényen találkozhattunk már, a mentori, rendezői feladatokat pedig idén is Ecsedi Erzsébet vállalta.

– Szeptemberben kezdtük a próbákat, s fokozódó lendülettel zajlott a munka – mondja a Hevesi-színház Aase-díjas művésze. – A darabot közel felére kellett húzni, hogy beleférjünk az időkeretbe, de reményeink szerint így is kerek maradt a történet. A szervezésben sok segítséget kaptam Bencze Iréntől és Gyerkó Gábortól, így gördülékenyen zajlott a felkészülés. Nagyon elégedett vagyok a csapattal, megérdemlik a sikert.

Ami természetesen nem is maradt el.