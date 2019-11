Egerszegre érkezik a tizedik krosnói lenszövő bienállé csodás anyaga

Csütörtökön 17 órakor nyílik meg a X. Krosnói Nemzetközi Lenszövő Biennálé anyagából válogató kiállítás a hangversenyteremben.

Krosno Zalaegerszeg lengyel testvérvárosa, emellett a Göcseji Múzeum és a Krosnói Kézműves Múzeum szakmai együttműködése is több évtizedre nyúlik vissza. Ennek gyümölcse, hogy a textilbiennálé nemzetközi körútja rendre a zalai megyeszékhelyen fejeződik be. Az idei kollekció, amellett, hogy keresztmetszetet kínál a kortárs textilművészet törekvéseiből, lokálpatrióta büszkeségre is okot ad, hiszen egyedüli magyarként a cserszegtomaji Takács-Szencz Lívia két gobelinjét is beválogatta a zsűri a kiállításra.

A tárlatot – dr. Kostyál László művészettörténész és Flaisz Gergő igazgató köszöntője után – Ewa Mankowska, a krosnói múzeum igazgatója nyitja meg, fellép Tóth László zongoraművész.