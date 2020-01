Dóczi Virág tárlata a Galeria Arcisban, a sárvári vár bemutatótermében

Többszörösen zalai kötődésű képzőművészeti kiállítás volt látható az elmúlt hetekben a sárvári vár Galeria Arcis elnevezésű bemutató termében.

Egyebek között Zalalövőn is tanított a zalaegerszegi születésű Dóczi László festőművész (1943–2012), mikor a szombathelyi Berzsenyi Dániel Tanárképző Főiskola meghívta 1974-ben rajztanszékére tanítani.

Dóczi László leánya, Dóczi Virág 1973-ban Zalaegerszegen született, akinek több kiállítást is rendeztek már szerte Közép-Európában.

A sárvári galériában 2020 január 19-ig, múlt vasárnapig voltak megtekinthetők a képei, melyekkel egy nőművészeket bemutató sorozat vette kezdetét a sárvári helyszínen. Következik Végh Éva festő- és zománcművész, Bakó Ilona textilszobrász, Kiss Ilona Munkácsy-díjas grafikusművész, Stiller-Luzsicza Ágnes festő- és képzőművész, Kopacz Mária festőművész és Kulcsár Ágnes festőművész. (A sárvári Nádasdy-vár kiállítótermében havonta más-más kortárs művész vagy csoport mutatkozik be.)

Dóczi Virág kiállítását a Munkácsy Mihály-díjas Tóth Csaba festőművész nyitotta meg, aki mindkét művész, azaz apa ás lánya alkotásait is jól ismeri. Az inspiráló elődök közt – apa és leánya festményeit, képeit szemlélve – felmerül többek között a szintén zalaegerszegi néhai Vajda Lajos és Paul Klee neve is, de a megnyitó szövege azt is hangsúlyozta, hogy Dóczi Virág képei mindenekelőtt valódi 21. századi életérzést tükröznek, s ezáltal karakteresen egyedivé vált az alkotó művészi munkássága.

„Problémaérzékenysége napjaink társadalom-lélektani traumái iránt olyan érzelmi, hangulati és képi világot szakít fel benne, amihez hasonlóval ritkán találkozunk… Művészetének drámaian melankolikus új hangja valódi kortárs művészet” – hangoztatta a laudáció.

A Sárváron most bemutatkozott zalai kötődésű képzőművész a grazi Művészeti és Rendezési Mesteriskolában szerzett szobrász és festő diplomát, valamint a Nyugat-magyarországi Egyetem festőszakán is diplomázott. Jelenleg Felsőőrött él, ahol D-art néven galériát is működtet.