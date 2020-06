Dekameron 2020: játék a szavakkal

Izgalmas irodalmi kísérletbe kezdett 10 bölcsészvénájú ember a karanténsötétség idején. Meghatározott tematika szerint kiírták magukból a gondolataikat – s mindez könyvvé akart válni. Ez a Dekameron 2020.

Az ötletgazda a keszthelyi dr. Farkis Tímea, a Pécsi Tudományegyetem bölcsészkarának oktatója, aki annak idején olasz-történelem szakon végzett, s akkor mélyült el a Dekameronban, amely Boccaccio száz novellából álló gyűjteménye. A kerettörténete szerint az 1348-as firenzei pestisjárvány elől hét nő és három férfi egy vidéki kastélyba menekül, ahol különféle történetekkel szórakoztatják egymást, a témát pedig az előző este megválasztott személy jelöli meg. Így tehát 10 nap alatt száz mese születik.

Tímea gondolataiban benne volt a mű, hiszen a szemeszterben két csoportnak is tanította, s mivel úgy érezte, a március elején kialakult helyzet dekameroni, gondolt egy merészet: játszótársakat keres ismerősei között. Hét nőt és három férfit. Felhívására már aznap estére majdnem összeállt a csapat, csupán egy ember hiányzott, így hát bevonta az irodalmi érdeklődésű, de orvosnak készülő lányát, és már indult is az alkotás. Erre a pillanatra Kendeh-Kirchknopf Lili így emlékezett bemutatkozó Facebook-bejegyzésében:

– Azt kérdezte egyik este, március közepén, a majdnem kipakolt, kollégiumból hazacipelt bőröndök között a káoszban az én anyukám, gyanúsan csillogó szemmel, hogy ők akkor megvannak kilencen, és pont még egy lány kéne, hogy olyan boccacciós legyen… Leszek-e a tizedik?… Egy kicsit sem értettem, miről beszél, de azt láttam, nagyon lelkes tőle. Aztán miután kifejtette, pontosan mi is az elképzelése, egész gyorsan vállalkoztam az írótárs szerepére. És milyen jól tettem!

A csapatban három zalai mellett az ország szinte minden vidéke és hivatástípusa képviseltette magát, akadt lelkész, fogorvostan-hallgató, tanár és kutató, akikben egy közös mindenképpen van: mindannyiuk „bölcsész beütésű”, s mint utólag kiderült, heten a pécsi kar levegőjét szívták más-más időben, ott végezve például történelem, magyar vagy olasz szakon.

A szabály egyszerű volt: valamennyi résztvevő meghatározott egy-egy témát, az azok kapcsán született írásokat pedig kétnaponta kellett feltölteni egy felületre. Járványról és politikáról nem eshetett szó.

– Így született meg 10-10 történet például a várakozásról, a találkozásról, a bátorságról vagy az utazásról – meséli dr. Farkis Tímea. – Menet közben jöttem-jöttünk rá, hogy bár ilyen szándékunk nem volt, érdemes ezeket az írásokat, gondolatokat publikussá tennünk, s magunk is meglepődtünk, ahogyan ez a kaland alakította, formálta magát, egészen a nyomtatott formáig. Időközben pedig 11-re bővült a létszám, hiszen csatlakozott hozzánk egy profi illusztrátor, aki munkáiban nagyon elkapta a „játék” hangulatát.

Bár az aktív alkotás 20 nap alatt, április elejére befejeződött, a csoport tagjai kapcsolatban vannak azóta is – függetlenül attól, hogy többségük személyesen még nem találkozott. A tervek szerint azonban júliusban 25-én a Balaton partján erre is lesz alkalom, ahol a további tervek, elképzelések is szóba kerülhetnek, hiszen a projekt utóélete is gazdag. A Dekameron 2020 már a második kiadásnál jár, s ahogyan a csoportban Timinek szólított oktató megjegyezte, egyre terjed a híre, Keszthelyen is sokan megállítják, érdeklődnek – és többen olvasni akarják.

– Meglepő volt, ahogyan napról napra alakítottuk egymást, és közben formálódott a könyv – összegez dr. Farkis Tímea. – Ez az írástömeg megkívánta, hogy közzétegyük, hátha másnak is jó, hogy amíg olvassa, addig se híradásokat, rendeleteket figyel, nem retteg, nem fél, nem bizonytalan. Mindannyian hiszünk abban, hogy az olvasás visszaadja a pozitív életérzést, azt, amit mi is átéltünk megtapasztaltunk éjszakánként, írás közben. A Dekameron 2020 könyvvé akart lenni, mi pedig asszisztáltunk ehhez. És most már arra is kíváncsiak vagyunk, ha egy csapat értelmiségi, celeb, szponzor és médiaháttér nélkül létrehoz valamit, az elér-e az emberekhez.

A harmadik zalai „játszótárs” a hévízi származású, ma Budapesten élő Martinovic-Benkő Lívia volt, aki régről ismeri az ötletgazdát, hiszen a gimnáziumban az olasztanára volt, s a kapcsolat később is megmaradt. Lívia valós és fiktív történeteket egyaránt mesélt a 10 „munkaéjjelen”.

– Az idő volt a legnagyobb nehézség – fogalmazott –, hiszen a korlátozások korszakában is reggeltől estig dolgoztam, késő este pedig befejeztem a doktori disszertációmat, emellé jött harmadikként az írás, nem véletlen, hogy néha rövidebb történetek születtek. Nagy kihívás volt, de élveztem, hogy bekerültek a témák közé furcsa szavak, mondatok, mint például a „megfájdult a kutyám torka”. Azt is érdekes volt látni, mennyire máshogyan kapcsolódunk egy-egy szóhoz, kifejezéshez, más asszociációk jutnak eszünkbe, ugyanakkor jó volt megélni a sokféleség egységét.

Lívia szava a bátorság volt, ami első nekifutásra akár könnyűnek is tűnhet, hiszen már gyerekfejjel szerzünk élményeket erről a mesékből. Mondjuk, megismerjük a három királyfit, aki próbára megy a sárkány ellen, aztán, ahogy növünk, rájövünk, hogy a bátorság nem feltétlenül fizikai és nem is a vakmerőségről szól, hanem sokkal inkább a saját határaink megtalálásáról, folytatta. És mindenkinek más a „sárkány”: kinek a munkahely, másnak a házassági probléma, aminek a megoldásához bátorság kell, ha az ember nem akar csak úgy egyszerűen kilépni a kapcsolatból. Lívia számára ilyen a bizalom, „ami feladat, néha nehézség, és az ember folyton dolgozik ezen”.

– Szerettem volna olyan érzéseket megmutatni – árulta el írásai kapcsán –, amelyekben mások is magukra ismernek, ugyanis senki nincs egyedül a betegségben, a kudarcokban, a küzdelemben, a tinikori szerelmekben, az elrontott szülinapi tortákban, a sikertelen fogyókúrákban. Ez a játék olyan volt, mint a borkóstolás, mindenkinek más illatok, ízek jönnek elő, más emlékeket idéz fel egy somlói juhfark és egy meleg cabernet franc – de a nap végén mindannyian azt érezhetjük: ez jólesett.

Martinovic-Benkő Lívia azt is bevallotta, számára pluszt adott, hogy a sokszor a valós életből merített történeteit meg merte mutatni, ki merte írni magából. Azt például, hogy az első legerősebb baráti kötődése a kutyájával alakult ki. S mint oly sok momentum a 10 novellában, ez is a szülővárosához kötődik.

– Zala és Hévíz szinte mindenben benne van, még ha nem is jelennek meg konkrétan. Az „utazás” szó kapcsán például arról is írtam, van olyan fajtája, ami nem tájakról, vidékekről szól, hanem – befelé, magunkba. És ilyenkor a gyökerek nagyon erősen hatnak. Nem említek hévízi utcákat vagy zalai dombokat, erdőket, de ami bennem van, s amit most leírtam, ezekből táplálkozik. Onnan, ahol felnőttem. Az írás is egyfajta belső utazás, és ha így nézzük, minden egyes betűben ott van Zala és Hévíz is.