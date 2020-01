Dan Reisinger állandó tárlata a lendvai zsinagógában lesz

Állandó kiállításként lesznek láthatóak a közeljövőben a magyar származású Dan Reisinger festő- és grafikusművész képei a lendvai zsinagógában, a határon túli kisváros ugyanis ezzel kíván emléket állítani a közelmúltban, 85 éves korában elhunyt izraeli, de vajdasági származású képzőművésznek.

Az 1934-ben a vajdasági Magyarkanizsán született Dan Reisinger már jóval korábban, 2012-ben a szlovéniai kisvárosnak ajándékozta a zsidóüldözést, a zsidók szenvedéseit és a holokauszt borzalmait egyaránt megidéző és a képzőművészet eszköztárával bemutató Tűztekercsek című sorozatának 53 egyedi alkotását.

A Lendva városának adományozott grafikák azóta már többször is láthatóak voltak a zsinagóga épületében – az utóbbi időben tulajdonképpen majdhogynem folyamatosan –, a jövőben azonban már állandó tárlat keretében lesznek megtekinthetőek annak kiállítóterében. A lendvai zsinagóga jelenleg a megszokott téli nyitvatartási rend szerint látogatható, azaz ezekben a hetekben csak előzetes bejelentkezés után fogadnak csoportokat, napi nyitvatartással csak márciustól várják majd a látogatóikat.

A vajdasági származású Dan Reisinger a II. világháború után a holokauszt túlélőjeként, édesanyjával együtt telepedett le Izraelben. Jeruzsálemben először képzőművész diplomát szerzett, majd később Londonban, a Central Saint Martins College of Art and Design kurzusán folytatta művészeti tanulmányait. Tel-Avivban grafikai stúdiót és önálló műtermet nyitott, ahol szobrászként, festőként, grafikusként és tervezőgrafikusként egyaránt dolgozott.

A képzőművésznek Lendvával két évtizedes kapcsolata volt, mivel több alkalommal is részt vett a muravidéki kisváros nyári nemzetközi művésztelepén, de ezenkívül gyakran megfordult a lendvai Galéria és Múzeum által szervezett szentgotthárdi szimpóziumon is. Amikor a lendvai zsinagógát az alsó-lendvai és muravidéki zsidóság történelmét bemutató Szlovén Holokauszt Múzeummá nyilvánították, ugyancsak őt kérték fel az intézmény emblémájának tervezésére és elkészítésére.

Dan Reisinger munkásságát, a közéletben vállalt szerepét számos szakmai kitüntetéssel és magyar kötődésű díjjal ismerték el. 1998-ban pedig elnyerte a legmagasabb izraeli kiválósági díjat is, amelyet a tudomány, az irodalom, a színház, a képzőművészet, valamint az építészet területén elért eredményekért ítélnek oda a döntéshozók. Emellett többek között megkapta Izrael állam nagydíját, továbbá a Magyar Érdemrend Lovagkeresztjét, míg Lendva városa a térségben kifejtett munkássága elismeréseként díszpolgári címet adományozott neki. Az állandó tárlatot tehát márciustól látogathatják majd a határon inneni és határon túli érdeklődők.