Csiga a labirintusban, olvasnivaló házhoz szállítva

Bár a jelenlegi helyzetben nem vehetünk rész programokon, de a kultúra most is jelen lehet életünkben.

A művelődési házak, kulturális intézmények, múzeumok ugyan egy időre bezárták kapuikat, de nyitottak az online térben. A keszthelyi és térségbeli intézmények is többfajta lehetőséget kínálnak. A balatongyöröki Bertha Bulcsu Művelődési Ház és Könyvtár sem fogadja az olvasókat, de a könyvek nem maradnak a polcokon: kérésre házhoz viszik az olvasnivalót.

-Készítettünk egy segédletet, hogy hogyan lehet elérni a Szirén (integrált könyvtári rendszer) felületén a balatongyöröki könyvtárat és hogyan találják meg, hogy a keresett könyv megvan-e nekünk. Vittünk már ki mesekönyvet, regényt, újságot – mondta el Villányi Éva, az intézmény vezetője. A könyveket egy-két nap múlva kiszállítják, viszont vissza majd csak a járványveszély elmúltával kerülnek a kötetek.

A Helikon kastélymúzeum is él a modern világ vívmányaival: az intézmény honlapján, facebook oldalán és Instragramon tesznek közzé tartalmakat, melyek mind a tárlatokhoz kapcsolódnak.

-Mindegyik kiállításhoz fognak kapcsolódni rövidebb videófilmek, melyek egy-egy kiállítás egy részét fogják bemutatni, vagy egy témát ölelnek fel. A műtárgyakról írunk rövid bemutató szövegeket is. Azokat szeretnénk bemutatni, melyek az elmúlt egy-két évben kerültek be a kiállításokba. Szeretnénk archív fotókat is közölni a kastélyról és a Festetics-családról. Lesznek rövid, érdekes bejegyzéseink „Tudta-e ön, hogy…?” címmel a nemesi família kevésbé ismert történeteiből. Például fogunk arról írni, hogy az éléskamrában milyen ételek voltak. Könyves kaleidoszkóp sorozatunkban a könyvtár kincseit, legkülönlegesebb darabjait mutatjuk be. A Kortárs Művészeti Műhely kiállítását is bemutatjuk virtuálisan -sorolta az online lehetőségeket Kardos Laura közgyűjteményi vezető. Az intézmény ebben az időszakban várta volna a gyerekeket a tavaszi Meseórákra, most ezek is áttevődnek az internetes felületre.

– Szeretnénk, hogy a gyerekek nem maradnának mese nélkül, másrészt a mesehőseink segítségével játékos, ügyességi, gondolkodtató feladatokat juttatunk el hozzájuk, melyeket otthon meg tudnak oldani. Az első feladatunk egy sudoku volt, a következő egy útkereső játék, melyben Csiga Cseperkét kiküldték a kertbe eperért, de komoly útvesztőn kell áthaladni, hogy megtalálja. Betűkkel, szavakkal, vonalakkal alkotok nekik feladatokat – mesélte Iski Szilvia történész, a Meseórák életrehívója.

A keszthelyi drámapedagógiai műhely, a Rókavár gyerekeknek és felnőtteknek is kedveskedik mesékkel a virtuális térben, bár ez a program még a járványveszély előtt elindult.

-Több színjátszó is fog felolvasni rajtam kívül. Próbálunk minden korosztályt megszólítani: óvodásoknak, iskolásoknak, felnőtteknek szóló meséket, történeteket közzétenni. Kortárs magyar írók műveit adjuk elő. Olyanokat próbálunk válogatni, melyek vidámak – mondta el Tóth-Kiss Hajni, a Rókavár vezetője. Elárulta azt is, hogy nem csak felolvasnak, hanem például kötelező olvasmányokkal kapcsolatosan beszélgetéseket is kezdeményeznek, feldolgozzák a műveket.

A nyaranta hagyományos Keszthely Street Fesztivál természetesen zenét tesz közzé közösségi oldalán.

-A Street Fesztivál az örömzenéről szól és ez a kezdeményezés sem szól másról, hogy örömet okozzunk az embereknek. Fontos, hogy otthon maradjunk, mert ez segít mindenkinek, mi pedig a zenével tesszük ezt könnyebbé. Azok a zenészek, akik csatlakoztak hozzánk, élőben jelentkeznek be saját oldalukon és ezeket mi is közzétesszük. Az ilyen kezdeményezések azok, melyek egy közösséget összetartanak és hitet adnak az embereknek- árulta el Kovács Bea, a fesztivál szervezője.