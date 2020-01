Buday Mihály a Művészbejáróban

A Művészbejáró az Orgonában című kulturális beszélgetéssorozat vendége Buday Mihály festőművész lesz január 30-án, csütörtökön este fél hattól. A művész 1953-ban született Törökbecsén, amely akkor Jugosz­lávia része volt.

A tanárképző főiskolát Becskereken végezte, 1975-ben Zentára költözött, s bekapcsolódott a Zentai Képzőművészeti Csoport munkájába. Alapító tagja a zentai ART–90 festőcsoportnak. 1991 óta részt vesz a magyarországi alkotótáborok munkájában is. A délszláv háború miatt 1994-ben települt át Magyarországra, Zalaszentgyörgyön él, galériát működtet a megyeszékhelyen. Több önálló tárlata volt, képei eljutottak az USA-ba, Svédországba, Németországba és Ausztriába is. Legutóbb a Zalai Prima-díj jelöltje volt. A holnapi orgonabeli beszélgetésen a művészi hivatás indíttatásairól is mesél.