Beszélgetést tartottak a Hevesi Sándor Színház művészeivel Egerszegen

A több mint 25 éve működő megyeszékhelyi Színházbarátok Köre a tegnap délutáni összejövetelén a Hevesi Sándor Színház két színművészét invitálta beszélgetésre.

Barsi Márton és Lőrincz Nikol az életben is egy párt alkot. A fiatal színészeket (mindketten 1986-ban születtek) az elmúlt évadban is több előadásban láthatta a zalai közönség, egyebek közt a Szent Péter esernyőjében, amelyben mindketten nagy sikerrel játszottak. A fővárosi születésű Barsi Márton a következő évadban főleg Budapesten dolgozik, de a közeli tervei közt szerepel a visszatérés. Lőrincz Nikol az őszi színházi szezonban az Abigélben és az Isten pénzében is látható lesz. A színházpártoló klub tagjai előtt Iványi Ildikó, a kör vezetője beszélgetett a vendégekkel.