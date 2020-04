Beszélgetés Sebestyén Patrik trombitaművésszel zalaegerszegi koncertje után

A közvetlenül átélhető kulturális élményeket nélkülöznünk kell, de visszaidézhetjük a közelmúlt eseményeit. Köztük a megyeszékhelyi hangversenyteremben március közepén zajlott jazz­koncertet. A zalaegerszegi Sebestyén Patrik és együttese hangversenye kapcsán váltottunk szót a fiatal, 25 éves trombitaművésszel.

Tanulmányai során a felsőfokig bezárólag klasszikus zenei képzést kapott. A trombita lett a hangszere, ami nem a legkönnyebben megszólaltatható instrumentum. Miért ezt választotta?

– Hegedülni és zongorázni is szerettem volna, a zalaegerszegi zeneiskolában a szolfézstanárom javasolta, hogy nézzük meg a trombita tanszakosokat. Megnéztem, beleszerettem, ilyen rövid a történet. Hatéves voltam. Valóban nem könnyű megszólaltatni, sajátos technikát igényel a megfújása, de én ezt a hangképzést már kiskoromban tudtam csinálni, idegesítettem is vele eleget a testvéreimet. Ha ez megvan, onnantól már a jó tanár és gyakorlás viszi tovább az embert. Én Zalaegerszegen a Pálóczi Horváth Ádám zeneiskolában a legjobbak keze alatt tanulhattam, Vörös István adta meg számomra az alapokat.

Sebestyén Patrik ma már maga is tanít, pontosan tudja, milyen felelősség hárul a tanárokra, a tekintetben, hogy a tehetség kibontakozhasson. Neki ebben szerencséje volt, lelkesítették, zenekarban, társaságban játszott, versenyekre járt, országos megmérettetéseken szerzett elismeréseket. A cél mindig is világos volt, már kilencévesen tudta, hogy a trombitával és a muzsikálással akar foglalkozni, a zalai alapokra természetesen építkezhetett a veszprémi zeneművészeti középiskola és a győri egyetem, majd a Bartók-­konzervatórium. Öt esztendeje a jazz ejti rabul, a saját nevét viselő, az azonos zenei ízléssel, ambíciókkal szövetkező barátokból álló együttessel mutatta be szűkebb hazájában, Zalaegerszegen, hol tart a jazz meghódításában. Ami olyannyira előrehaladott, hogy Sebestyén Patrikot 2019 februárjában megválasztották Az év fiatal jazz-zenészének, mégpedig a közönségszavazatok alapján. A verseny szakmai vezetői állapították meg: kitűnt azzal, hogy ő működött legjobban együtt a zenekarral.

Mikor esett szerelembe a jazz­muzsikával?

– Tizennégy éves koromban mutatták meg a barátaim Miles Davis zenéjét. Azóta vagyok szerelmes a műfajba. De mostanában Brian Blade számait hallgatom a legtöbbet. Igyekszem európaiakat hallgatni, a hazaiak közül Fekete Kovács Kornélt kedvelem.

Hogyan épül fel egy jazz-szám? Laikusként is tudjuk, egy megírt számon belül majdnem minden hangszer hozzájut egy-egy blokkhoz, amiben improvizál, eközben a többiek nagyon figyelnek a kapcsolódási lehetőségekre. A végeredmény adekvát az eredeti dallal?

– Ahogy egyszer valaki megírta, egy szám 1–1,5 perces, az adott akkordkörre épülnek improvizációs betétek. Ez aztán többkörössé válik. A siker abszolút a zenekari tagok közti kommunikációra épül, magyarán, meg kell érezni, hogy a másik mire készül, mi indul el a hangszerén, mikor van lehetőség átvenni, amit megkezdett, mikor érdemes hagyni a szárnyalást.

Sebestyén Patrik zenekara (Sebestyén Patrik Sextett) – Farkas Zsolt (zongora), ifj. Oláh Kálmán (szaxofon), Miskolczi Márton (nagybőgő), Rich­ter Ambrus (dob), Stummer Márton (gitár) – a klasszikus és az elektronikus zene elemeit is beépíti a saját szerzeményekbe.

– A jazz történetében amúgy is ez történt Amerikában, amikor már több lehetőség volt a fekete muzsikusoknak tanulni, hangszereket megismerni. A fehér zenészektől tanultak klasszikus zenét, óhatatlan volt a kapcsolódás. Oda-vissza méghozzá. Ezért nem új dolog, amit csinálunk. Felismerhető dallamokkal dolgozunk, leginkább Bach az ihletőnk, mert szerintem az ő zenéje közel áll a jazzhez.

A zenekar a 2019-es verseny kapcsán jött létre, hiszen az egyik nyeremény a fellépési lehetőség biztosítása volt. Ez szélesítette a kört, a korábbi munkakapcsolatokból, fellépések jó tapasztalataiból állt össze a hatosfogat. Patrik a koncertek alkalmával igyekszik szóban is közel hozni a zenei élményt a hallgatósághoz, sokat mesél arról, amit a közönség hall.

A zalaegerszegi zeneművész jelenleg két iskolában tanít, a Bartók-konzervatóriumban jazzéneklést tanul, két saját zenekarral ad koncerteket, négy másik zenekarban is tag, szimfonikus együttesben már tud muzsikálni, s noha nemrég még a soproni színház is számított a munkájára, az ma már nem fér bele az életébe. (A mostani járványhelyzet persze sok fellépési tervet zárójelbe tett időlegesen.)

New Orleansba szeretne elmenni?

– Persze. A jazz őshazájába, de Chicagóba, New Yorkba is, remélem, megvalósul.

Zalaegerszegen, idehaza ijesztő fellépni, mert nagy az elvárás vagy inkább otthonos? Jobban kell fújni, mert ott ülnek a közönség soraiban a tanárok, szomszédok?

– Dehogyis ijesztő, itthon vagyok, és az nagyon jó. Ezen a színpadon léptem fel

nyolcévesen. Óriási élmény, inspiráló, sőt, itt szeretnék a legjobb lenni, bár amúgy is maximalista vagyok.