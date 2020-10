Beszélgetés Nagy Bernadettel, aki a cserépbábokról már meséket is ír a gyerekeknek

Mosolyonc mesék címmel, egyelőre limitált példányszámban, jelent meg Nagy Bernadett könyve. A vidám és tanulságos történeteket nemsokára a nagyközönség is olvashatja. A szerzővel a kiadvány létrejöttéről beszélgettünk.

Borongós, szeles őszi nap. Ilyenkor jó lenne egy kis napsugár, kutatunk a nyári emlékek között. Próbáljuk meglátni a szépet, a sárgás-barnás-vöröses levelek táncát. Az újságíró is kinéz az ablakon, aztán a vele szemben ülőre figyel, a mesélő ugyanis óhatatlanul jókedvet csempész a szobába. Nagy Bernadett nem véletlenül adta kézműves kuckójának a Mosolyonc Műhely nevet.

– A mosolyoncok, ellentétben a szomoroncokkal, vidám, jóindulatú, kedves, szelíd lények, még az első látásra zordabb fizimiskájú egyedek is rendelkeznek humorérzékkel – mondja a mesekönyv írója. – Eredetileg építésztechnikus vagyok, van kézügyességem, jól rajzolok, szeretek tervezni. Néhány évvel ezelőtt megszűnt a munkahelyem, váltanom kellett. Akkor fordultam a kézművesség felé.

Nem tudom, miért, de megszólított engem ez az anyag, a virágcserép. Először csupán saját szórakoztatásomra készítettem őket, később, 2016-ban megszervezték az első kiállításom. Nyakasné Túri Klára megszerette a figuráimat, ő ajánlott be a Csácsi-iskolába. A megnyitón a bábokat Mészáros T. László fotózta. Régi a kapcsolatunk, ugyanis 2014-ben az én figuráimmal készítette el A koncert című animációs filmjét, aztán jött sorban a többi. Sokszor beszélgettünk arról, hogy a cserépbábjaimhoz írjak mesét. Most jött el az idő, s ezt a kiadványt a jubileumi életmű-kiállításán adta át nekem. Közös a mű, a szerkesztést és a digitális nyomtatást vállalta, még egyedi betűkészletet is tervezett. A munka úgy kezdődött, hogy végignéztük a kiállításon készült fotókat, engem először a madárijesztő szólított meg. Kerültek a könyvbe olyan figurák, amik nem kapcsolódnak szorosan a történetekhez, de képregényszerűen hozzászólnak a mesékhez.

– Mire törekszik az írás során?

– A stílus vegyes, az elbeszéléseken kívül vannak verses mesék és újságcikkszerű írások, hírek. Rövid lélegzetvételűek, amit azért nehezebb megírni, mert nem lehet ömlengeni, sűríteni kell a mondanivalót. Az idősebb gyerekek, a családok a célközönség, nekik szólnak az üzenetek. Belecsempésztem olyan beszédtémákat, mint a kiközösítés, az előítélet, a szeretetlenség, elmagányosodás. A történetek ezekre a problémákra gyógyírt keresnek. Mindig szerettem az irodalmat, hiszek a szavak erejében. Belebújni más bőrébe, kitalálni, alakítani az eseményeket, ez számomra játék és varázslat. A könyv végén van elérhetőség, várom a véleményeket és visszajelzéseket. Ha megírják, melyik tetszett a legjobban, akkor ajándékban küldök egy plusz mesét. A bátrabb gyerekeknek Mosolyonc­ország királya válaszol.

– Hogyan, milyen ötletből születnek a cserépbábok?

– Az első napocskát a Napsugár utcai óvoda kérte. Sokan személyre szóló ajándékokkal találnak meg. Cserépből traktort nem volt könnyű készíteni, a kombájnt már nem vállaltam, az nagyon szögletes. Egyszerűen csak figyelem a világot, s ami megihlet, azt már fabrikálom is. A műhelyben életre kelt már zenész, katona, horgász, sebész, űrhajós. Mellettük zsiráf, kaméleon, elefánt, madarak, hernyók születtek. Célom, hogy minél több ember arcára csaljon mosolyt az egyedi, s személyes emléket felidéző cserépbáb.

Miként szőtt szeretetből kabátot a madárijesztő, mitől lesz hős egy veréb, miért veszekednek a virágok, mennyire sikkes a sakk? Mindezt megtudhatjuk hamarosan, a szerző reményei szerint karácsony előtt a könyvesboltok polcáról hívogatnak a cserépbábok. Aki pedig jókedv-pirulára vágyik, látogasson el Nagy Bernadett és a Mosolyonc Műhely weboldalára, ahol ízelítőt kap a történetekből.