Beszélgetés Lukácsházi Győző tubaművésszel, a rádiós Tóbiás matiné vezetőjével

Van a Bartók rádiónak egy lebilincselően élvezetes műsora vasárnaponként, gyerekek számára, ez a Tóbiás matiné.

Ezt ne hagyja ki! Mutasd meg a szépséged és legyél te 2021 Tündérszépe! Tízmilliós összdíjazás, autóhasználat és modellszerződés vár a legszebbekre

Az adás interaktív, a műsort vezető Lukácsházi Győző szenvedélyes ismeretterjesztő, osztályon felüli nevelő, nincs gyerek, akit meg ne szólaltatna, és akit – átabota válaszok után is – meg ne dicsérne.

Az adások ettől elevenek, színesek, változatosak. Ha a karantén miatt nem lehet jelen közönség a felvételen? Győző bácsi akkor egyszemélyes showmanként mos le a terepről minden más programot. Képzeljük el az Árgyélus királyfi és Tündérszép Ilona minden szereplőjét Győző bácsi előadásában, zenei illusztrációkkal. Vagy mikor orosz zenével ismerteti meg a gyerekeket. Elképesztő bravúr.

A Bonbon matiné kitalálójával – zenei gyermekműsorokkal járják az országot – és a Bartók rádió Tóbiás matiné című műsorának vezetőjével telefonon beszélgettünk.

– Önről mindig a Göcsej szülötte szerzetes tanár, Öveges József jut eszembe, aki minden fizikai jelenséget elképesztően érdekesen prezentált. Győző bácsiként hasonlóan ellenállhatatlanul vonzza a zenéhez a gyerekeket. Az orosz zenéről (Muszorgszkij, Csajkovszkij, Glinka) beszélni a gyerekeknek? Nem félt attól, hogy nem fog menni?

– Nem, de voltak kételyek. Az Egy kiállítás képeiről lehet úgy beszélni, hogy a gyerek szinte lássa a képeket. Inkább a sok információ közti jó választás tesz próbára.

– Mindig van asszisztenciája – most egy zongoraművész.

– Szabó Marcell 6-7 éve, amikor még igazgató voltam Szegeden, a szimfonikus zenekarnál, nyert ott egy zongoraversenyt. Hívtam, találkozzunk gyerekműsorban is. Előbb-utóbb megtalálnak más művészek is, mert rájönnek, a gyerekközönség nélkül semmit nem érnek a későbbiekben. Marcival barátság alakult köztünk, vannak közös programjaink is.

– Műsor közben, mert azt is érzékletessé tette, hogy a gyerekek belemásztak Marci billentyűibe, szólni kellett nekik, hagyják a művész urat oxigénhez jutni. Mióta rádiózik?

– 73-ban léptem be először, 1983-tól az volt a fő munkahelyem, néhány évet közben zenekarvezetőként világjárással töltöttem, majd visszatértem és azután 2009-ben kirúgtak. A nyugdíj előtt állókat akkor elküldték, sokat spórolt rajtunk az akkori elnök. Az egyik szemem akkor nagyon sírt, de azután felszáradtak a könnyek.

– Eredetileg tubás. Hogy jutott eszébe ez a hangszer?

– A konzervatóriumba csellistaként kerültem, csak megértettem, nem leszek egy Starker János. Közben kalandvágyból elkezdtem tubázni. Nagyon jól szólt a tuba, fel is vettek vele a Zeneakadémiára. Művész-tanár diplomát szereztem, játszottam az Operaház zenekarában, a Pénzügyőr Zenekarban. Ugyanakkor felvettek a rádióba szerkesztőnek, a Budapesti Ragtime Bandnek pedig vezetője lettem, tehát a klasszikuson túl más műfajban is produkáltam magam, ezzel a hangszerrel.

– Miért hagyta abba?

– Akkor a négy gyerekem még kicsi volt, 1983–1991 között szinte állandóan külföldön voltunk a Ragtime Banddel. Azt mondtam, más a fontos, és visszakerültem a rádióba. Ekkor kezdődtek a máig is tartó „ismeretterjesztős” évek.

– Jó gyerekekkel dolgozni?

Ha hatéves kor körül a gyerekek kapnak egy impulzust abból, hogy jé, ilyen a klasszikus zene, jé, ezek meg hangszerek, vagyis kiderül számukra, hogy nem elvont, idióta műfaj, akkor óriási lépést teszünk afelé, hogy kulturált felnőttekké váljanak. Harcot vívok az elnevezés miatt, mert hogyan lehet komolyzenének hívni azt a műfajt, amely tele van könnyedséggel, vidámsággal? Melyik gyerek fog jelentkezni, ha azt kérdezik tőle, hogy akar-e komolyzenét hallgatni? Ezért az én számból a klasszikus zene kifejezés hangzik csak el. Ennek a szónak és a mögötte lévő tartalomnak van patinája és a gyerek se menekül, ha ezt hallja. A legfontosabb közönség nekem a gyerek. Felnőttként legyen emléke arról, hogy valaki fölhívta a figyelmét a zenére, mint Öveges professzor a fizikára. A gyerek az, aki odafigyel az előadáson, kritikusként értékel, őszinte véleménye van, ami már előadás közben is érvényre jut. Szükségem van a pedagógusra és a szülőre is, őket kell megnyernem, hogy elhozzák, elengedjék a gyerekeiket a színházba. Szóval komoly erőfeszítéseket teszek, hogy a nézőtéren ülő felnőtt is az előadást figyelje, élményt kapjon, ne a telefonját babrálja vagy azzal foglalkozzon, hogy bekapcsolva hagyta-e a vasalót odahaza. Itt el kell felejteni minden zavaró külső tényezőt és együtt szórakozni-tanulni a gyerekkel. Hála istennek, figyelnek.

– Mikor fújt utoljára tubába?

– Múlt év augusztus 20-án és 21-én meghívtak bennünket mint Bonbon matiné a Zempléni Zenei Fesztiválra. Ez volt 5 hónap után az első fellépés, ami közönség előtt zajlott. Azt találtam ki, hogy a Szegedi Szimfonikus Zenekaron belül működő csapatot, a Tisza Rézfúvós Quintetet invitálom meg. Két nappal a fellépés előtt fölhívtak, hogy a tubásuk beteg lett, mi legyen? Mondtam, gyertek, vágjunk bele. Kértem kölcsön egy tubát Budapesten, Zemplénben találkoztam a zenészekkel, akik öt helyett négyen jöttek. Beültem ötödiknek és én fújtam a tubaszólamot, vezettem a műsort, jól éreztük magunkat.

– Mennyit kellett gyakorolnia ehhez?

– Elárulom, de zenész meg ne hallja! Sokéves tapasztalatomból tudom, hogy ha az ember kihagy egy bizonyos időszakot egy hangszeren, akkor az első alkalomkor nagyon jól tud szólni a hangszer valamitől. Utána viszont, ha elkezd az ember gyakorolni, egy hétnek, talán még másfél hétnek is el kell telnie, mire újra formába hozza magát, de addig rettenetesen szól. Na most én egy hangot sem gyakoroltam, két napom volt csak a koncertig. Akkor azt gondoltam, majd ott veszem ki a tokból a hangszert. Elfújtam úgy a szólamomat, hogy nem volt semmi baj vele, de erre azért nem vagyok annyira büszke… Hát istenem, így tudtam megmenteni a produkciót.

– Tubát fújni fizikai feladat.

– Az egész életemet úgy éltem, függetlenül a tubától, hogy mindig benne van a fizikum ápolása. Úszni vagy futni járok mindennap, most éppen sétálásból jövök, a feleségemmel a budai hegyekben mindennap legalább 5-6 km-t legyalogolunk jó tempóban, tehát a kondíció megvan. Nem éreztem, hogy 67 évesen ne tudnám megoldani a feladatot.

– A zenén kívül még mi mindent szeret?

– Szeretek teniszezni, és nézni is szeretem a televízióban. Könyv állandóan van a kezemben. Mikszáthot, Jókait, Szerb Antalt, Fekete Istvánt olvasok újra. Szeretek kint lenni a természetben. Nagyon szeretem a társaságot, bár óvatosnak vagyunk az összejövetelekkel, maholnap a tizedik unokám is megszületik, így hát volna kikkel játszani. A szakmámat hobbiként is szeretem. Egy perc unalom sincs az életemben.

– Miért fontos a zene?

– Hogy lehetne élni nélküle? Minden gyereket rá kellene bírni, tanuljon hangszeren játszani. Próbáljon hang és hang között különbséget tenni, próbálja ki az ügyességét egy hangszeren. Vannak instrumentek, amikhez kimondottan kézügyesség kell, a fülre pedig mindig szükség van. A kreativitást is fejleszti a zenetanulás. A társas zenélés az egymásra figyelés iskolája. A gyerekeknek, akik le tudnak ülni és eljátszani valamit egy zongorán és hegedűn, az hihetetlen impulzusokat jelent. Ezt próbálom a műsoraimban népszerűsíteni. A szülőnek is fontos, hogy a gyereknek sikerélménye legyen. A zenetanulás hatással van az iskolai eredményekre is, javítja azokat. Zenét hallgatni is nagyszerű dolog. A gyerekeknek javaslom, szemeljenek ki a koncerten egy hangszert, próbálják követni a füllel. Ez is fejleszti más képességeiket is.

– Ha csak egy zeneszámot választhatna, ami kedves a szívének, melyiket választaná?

– Ha kívánhatnék valamit, az inkább a lehetőség volna, hogy ismét megnyíljanak a koncerttermek, és rengeteg gyerek élvezze az előadásokat, Győző bácsi pedig csak mondhassa a magáét, ahogyan az elmúlt bő két évtizedben tette a Tóbiás és Bonbon matinékon.