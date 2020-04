Beszélgetés Kiss Gábor könyvtárigazgatóval a megváltozott szolgáltatási feladatokról

Az egészségügyi veszélyhelyzet okán, az emberi kapcsolattartási korlátozások miatt számos foglalkozási ágban dolgoznak ezekben a hetekben otthon, home office üzemmódban. Ami olykor nem napi 8 órát jelent, hanem többet. Így végzi közfeladatait, a rá bízott közvagyon kezelését, óvását, s az olvasók szolgálatát a könyvtáros szakma is. Kiss Gáborral, a Deák Ferenc Megyei és Városi Könyvtár igazgatójával beszélgettünk az eddig szokatlan munkaformáról.

– Bár egyre több olvasónk érdeklődik, hogy mikor nyitunk újra, erre még várniuk kell mindazoknak, akik a könyvtári miliőben szeretik olvasni kedvenc újságjaikat, s akik már új olvasmányokra vágynak – mondta elöljáróban a megyei bibliotéka vezetője. – Intézményünk a rendelkezések figyelembevételével március 17-én beszüntette a közönség számára nyilvános szolgáltatásait, a kölcsönzést, helyben használatot és a rendezvények, programok szervezését. Ezzel együtt átszerveztük az intézményi feladatellátást, munkatársaink számára számos esetben otthoni munkavégzést rendeltünk el. Ehhez elkészült az otthoni munkavégzésre vonatkozó szabályzat, megteremtettük a feltételeket és minősítettük az otthoni munkahelyeket. Az otthoni munkavégzés részben vagy egészben 32 munkatársunkat érintette. Így minden részleg működőképes maradt, beleértve a megyeszékhelyi peremkerületi könyvtárakat is.

A munkatársak le is fényképezik az otthoni munkavégzési színtereket, a fotókat az igazgató őrzi. Egyébként is Kiss Gábor tartja össze a csapatot, a kommunikáció elek­tronikus úton, telefonon zajlik.

– Laikusként azt is gondolhatjuk, hogy a könyvtárosok most mindazt a háttérmunkát nyugodtabb körülmények között tudják elvégezni, amire „békeidőben” kevesebb idő jut…

– Sok igazság van ebben. A raktári és gyűjteményi rendezés, az állomány szakmai alapú és szükséges apasztása tartozik például ebbe a körbe, de ide sorolható az állagvédelem, a sérült könyvek javítása – helyeselte a felvetést a direktor, hozzátéve, ahhoz, hogy az új köteteket fogadni tudják, selejtezniük kell az elavultakat, hiszen már állandósult raktárkapacitási gondokkal küzdenek.

A rendszerezés jegyében folytatódott a korábban átvett Pedagógiai Gyűjtemény válogatása. Közel 2000 kötetet sikerült már átnézni, egy részüket határontúli magyar könyvtárak részére tették félre. A saját állományba való beleltározáshoz mintegy 600 kötetet jelöltek ki eddig.

– A mélyraktár közelgő felújítása előtt nagy feladat az ott lévő állomány rendbetétele, az ott feleslegessé vált dokumentumok eltávolítása. Ezt például a ruhatárosok végezték – folytatta Kiss Gábor.

– Hogyan működik az online térben zajló, olvasókat szolgáló információáramlás?

– A szakmai szolgáltatásainkat a koronavírus-járvány miatt a fizikai térből mi is az online-digitális platformokra helyeztük át, mondhatom, hogy nagyon sokat tanulunk, menet közben alakulnak ki az optimális megoldások. A telefonon, e-mailben beérkező kérések, információigények teljesítése továbbra is zökkenőmentesen megoldható. Ebben az időszakban leginkább szakdolgozatok miatt (például az egyik Gábor Miklós színművészről szól majd) jelentkeznek az olvasóink, de például a Zalai Hírlap korábbi cikkeit is keresik, amelyeket az általunk is előfizetett Arcanum adatbázis igénybevételével tudjuk átadni. Most zajlik a ZTE történetének muzeológusi feldolgozása, ebben is számítanak a mi adatbázisainkra a szerzők, de érkezett kérés a gyermekjogokkal, a német irodalommal és a rendszerváltozás irodalmával kapcsolatban is. A zárlat óta 850 oldal anyagot küldtünk ki elektronikus formában. Az olvasói igények elébe megyünk a honlapon megtalálható kínálatunkkal: létrehoztuk a „4 FAL között” című kulturális és irodalmi programajánlót. A Facebook-oldalunkon közzétett programajánlóban színházi, művészeti előadásokat, kiállításokat, virtuális tárlatvezetéseket kínálunk. Szakavatott munkatársaink kezelik a közösségi médiafelületeinket, végzik a cikkadatbázis frissítését, a távoli elérés biztosítását, dokumentációk feltöltését, statisztikai adatok gyűjtését. Mostanáig 119 dokumentumot sikerült digitalizálnunk.

– Legendás a zalai könyvtárak és pedagógusok kapcsolata is…

– Az online tér ahhoz is gazdag lehetőséget kínál, hogy a tanárok, tanítók jelenlegi digitális munkarendjéhez segítséget nyújtsunk. Egyre több kötet, könyv digitalizálása zajlik az országban, rengeteg helyen szabadítottak fel szövegeket. A mi szakmai felkészültségünk a fellelési helyek megtalálását, a keresést rövidíti le, hiszen ember legyen a talpán, aki eligazodik a kínálatban. A könyvtárosnak azonban épp ez a dolga, ez a szakmai kompetenciája. Éppen most zajlik a pedagógusok körében végzett „felhasználói elégedettség” felmérés hároméves összehasonlítása.

– A megyei könyvtár több saját folyóirattal, irodalmi portállal is rendelkezik, amelyek eleve a virtuális térben indultak el…

– A Deák+kert online irodalmi oldalunk számos helyi és országos szépirodalmi írással, verssel, novellával bővült. Új kezdeményezésként helyi színészeket, költőket, írókat kértünk meg, hogy karanténvideó keretében osszák meg olvasóinkkal a tevékenységüket, illetve, hogy milyen munkákkal töltik az otthonlétet. Eddig már interjút adott Balaton László, Farkas Ignác. Folyamatban van Madák Zsuzsanna, Mihály Péter, Turbuly Lilla és Bubits Tünde videóanyagának elhelyezése is. Emellett indult el a Deak.blog.hu, ami egyebek között az érettségire való felkészüléshez ad segédleteket, irodalmi jegyzékeket. De működik az Olvasó Lurkó gyerekkönyvtári kiadvány, készül a Tarkaforgó foglalkoztató, a ZEGErésző böngésző és vetélkedő is.

– A könyvtár elsődleges feladata mindezek mellett a könyvbeszerzés, az új termés mielőbbi polcra helyezése.

– Így van. Április 1-től elindult az új könyvek rendelése a közbeszerzési szerződés alapján a Könyvtárellátó Nonprofit Kft. online felületén. Mindegyik tagkönyvtárunk és a kistelepüléseket szolgáló Könyvtárellátó Szolgáltató Rendszer (KSZR) részére is folyamatosak a szállítmányok. Az új könyvek feldolgozása is elkezdődött, a folyamatba beépítettük az otthoni munkavégzést is. A kiadók tájékoztatása szerint néhány lap nem jelenik meg egyelőre, de a megrendelt újságok és folyóiratok többsége rendben megérkezett, nyilvántartásuk megtörtént. A KSZR munkatársak megrendelték a következő időszakra szóló lapokat a kistelepülések számára. A kölcsönzésre szánt példányok felvitelét el lehet végezni otthoni munkában is. A József Attila Városi Tagkönyvtárban az első negyedéves DVD rendelés is megtörtént, 20 darab új filmet dolgoztak már fel.

A megyei könyvtár helytörténeti gyűjteményében a mikrofilmjegyzék összeállítása (archív zalai sajtó), a zalai retrospektív sajtójegyzék összeállítása zavartalanul zajlik home office munkarendben is, de épp aktualizálják a helyismereti személyek névsorát is.

– A helyzet pozitív hozadéka az, hogy új kompetenciákat alakít ki bennünk is és a felhasználókban is. Azok is felveszik az online tér követelte ritmust, akik eddig nem kényszerültek rá. Végül is ez már nem is a jövő, hanem a jelen információfogyasztása – zárta szavait az igazgató.