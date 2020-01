Balogh Mária, az Operaház tagja Zalában tanórákon népszerűsíti a komolyzenei műfajt

A Magyar Állami Operaház hét éve indította útjára az Opera Nagykövetei Programot. Több évtizednyi tapasztalattal rendelkező művészek személyesen népszerűsítik a műfajt minden korosztály számára.

– Tudjátok, ez úgy van, hogy megismerjük a különlegességét. Nem adja könnyen magát, de ha sikerül felfedezni a zene és az ének erejét, megérezzük, hogy ezekkel mindent el lehet mondani, nos, akkor az ember örökre megkedveli. Eljut a lélek mélyéig, s tudunk azonosulni a cseppet sem felszínes műfajjal. Enélkül csak azt látjuk, hogy valakik énekelnek, aztán meghalnak. Az opera olyan, mint a tengerből felhozott gyöngy, mélyre kell mennünk a szépségéért.

Balogh Mária énekesnő áll a zalaegerszegi Eötvös-iskolában a diákok előtt. A Magyar Állami Operaház tagja az Opera Nagykövete minőségében érkezett haza. Ugyanis Egerszegről indult a pályafutása. Kezdetben könnyűzenével foglalkozott, de a zeneiskolában kiderült, mezzoszoprán hangi adottságai az operaáriákhoz is kitűnőek.

A nagyköveti látogatáson mi is részt vehettünk, élvezhettük azt a kosztümös kisfilmet, amely az Operaház Andrássy úti épületét mutatja be, ráadásul a film narrátora, szereplője, Sáfár Orsolya operaénekes szintén földink, zalaegerszegi.

– Én nem a híres szólóénekesek közé tartozom, az énekkarban van feladatom, bár néha kis szerepeket is kapok – mondja Balogh Mária a tanulóknak, az azonban jól látszik, a nagyköveti posztot nagyon élvezi, hiszen arról beszélhet, ami az egész életét meghatározta. – Afféle mesevilágban élünk, minden este belebújunk valakiknek a bőrébe, csodálatos kosztümök és díszletek között járunk kelünk, mint egy elvarázsolt kastély lakói. Az Operaház épülete, ami most épp felújításon esik át, számomra a világ legszebb ékszerdoboza.

Amíg zeneszerzők, librettisták, operák nevei, címei futnak a kivetítőn, kiderül, az osztályból hányan jártak már az Operában, ki ismeri Erkel Ferencet, Mozartot, Verdit, illetve a műveiket. Természetesen felcsendülnek az operairodalom legszebb és legismertebb áriáinak részletei. Az Erkel Színházba és a néhány héten belül átadandó Eiffel Műhelyházba is bekukkanthatnak a gyerekek, valamint a gyerekkórus munkáját is megismerhetik.

– A népszerűbb darabok, kerülnek előtérbe ezeken az órákon – jelzi a művésznő, hozzátéve, a program hozadékaként többen szerveznek operalátogatásokat a fővároson kívül élő diákok számára.

Az óra előtti beszélgetésből kiderül, ő maga sem kedvelte túlságosan a komolyzenét, a hajdani egerszegi együttesekben énekelt, sőt, basszusgitározott is a Norton zenekarban. Nem fogják elhinni, ekkoriban dolgozott a Zalai Hírlapnál, a keze alatt tisztázódtak a kéziratok.

– Másképp énekelünk, mint a rockénekesek, ők a torokhangot, míg mi az arcüreg rezonanciáit használjuk ki – meséli. – Budapestre kerülve tanultam tovább énekelni, közben operaházi tanártól értesültem, felvételt hirdetnek az Operába. Gondoltam, megpróbálom, de nem hittem, hogy sikerrel járnék. A Carmenből a Habanerát énekeltem. Felvettek, másnap vihettem a munkakönyvemet. Meg is ijedtem, hát még, amikor először láttam a nevemet kiírva a próbatáblán. Boldog munkaköröm van az énekkarban, és ezt egészíti ki a nagyköveti tevékenység, ahol szakmai, művészeti vezetőm Bátori Éva operaénekes, a program igazgatója Kákay István. Havi négy alkalommal megyek iskolákba, nagy ajándéknak élem meg. De azt is, hogy a fél világot bejárhattam az Operaház produkcióival.

Mahler Ezrek-szimfóniájában dolgozik éppen, az Operaház szeptemberben mutatja be az 1910-ben írt VIII. Esz-dúr Szimfóniát, mely minden idők egyik legnagyobb zenei alkotása. Balogh Mária benne van a nagy kórust igénylő Parasztbecsületben és a Carmenben is. A hangját pedig ma is „gondozza”.

– A kis hangszalagok éppen olyan folyamatos edzést igényelnek, mint bármelyik izom, muszáj karbantartani őket.

Megbeszéljük, az opera nem elavult műfaj, a világ nagy sztárjai évekre előre be vannak táblázva a híres operaszínpadokon lekötött fellépésekkel. Mária kedvence Miklósa Erika és Kolonits Klára.

Az Eötvös-iskola óráján részt vevő gyerekek közül többen játszanak hangszereken, s látszik rajtuk, hazaérve biztosan beütnek a videomegosztó keresőjébe egy-egy most hallott operacímet, s tán a legközelebbi családi élmény is az operalátogatás lesz.

Az Opera Nagykövetei hét év alatt 5957 előadást tartottak közel 200 településen, s határainkon túli magyarlakta területekre is eljutottak.