Balázs János ad hangversenyt Zalaegerszegen

Balázs János Liszt- és Kossuth-díjas zongoraművész ad hangversenyt pénteken 19 órakor a Városi Hangverseny- és Kiállítóteremben.

Balázs Jánost sokan a Virtuózok komolyzenei tehetségkutató műsorból ismerik, ahol zsűritagként működött közre, s szintén a zsűri tagja volt a francia Cziffra-versenyen. 1988-ban született Budapesten, 16 éves kora óta része a koncertéletnek. Akkor nyerte meg a pécsi Liszt Ferenc Nemzetközi Zongoraversenyt, amit számos díj, elismerés követett. 2016-ban zenei fesztivált alapított Budapesten, melyet példaképe, Cziffra György szellemi hagyatékának ápolására ajánlott fel. Közkedveltek a budapesti Szent István-bazilika előtti szabadtéri zongoraestjei, a ZEnergia koncertek is.

Zalaegerszegen a klasszikus bérletsorozat nyitányaként ad koncertet, amelyben felcsendül többek között Csajkovszkij b-moll zongoraversenye a Zalaegerszegi Szimfonikus Zenekar közreműködésével, Sándor János vezényletével.

Csajkovszkij egyik legnépszerűbb műve a zongoraverseny, amelyet a szerző Nyikolaj Rubinstein zongoraművésznek ajánlott. Ő azonban előadásra alkalmatlannak találta a darabot, s változtatásokat követelt. A komponista felháborodva utasította ezt vissza, s törölte a Rubinsteinnek szóló ajánlást, átírta Hans von Bülow német művész nevére. Bülow, bár nehéznek találta a darabot, vállalkozott a bemutatására. A bostoni, óriási sikert hozó premier (1875) után németországi városokban is eljátszotta, s ezt követően már Rubinstein is felvette a művet programjába. Azóta is nagy sikerrel játsszák.