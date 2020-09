Babáknak és manókról szóló mesék a Griff Bábszínházban

A legkisebbeket is várják ezen a hétvégén a Griff Bábszínház előadásaira.

Szombaton 10.30-kor kezdődik a babáktól négyéves korig ajánlható Kézzel-lábbal című produkció, amelynek egyik fele vizualitásra épülő színpadi játék, a második rész pedig már interaktív, ahol a közönség, a babák kezére és lábára is szükség lesz. A győri Vaskakas Bábszínház színésze, Markó-Valentyik Anna rendezte darab az érzésekről, ingerekről szól, arra reagálva, miként észleli, érzékeli a világot a gyermek. A legkisebbeknek szóló, az Aprók Színháza sorozatba tartozó előadáson Duna Orsolya Réka és Tóth Mátyás játszik, tervező Bartal Kiss Rita, zeneszerző Rab Viki.

Másnap – szintén 10.30-tól – a két kelekótya manó, Moha és Páfrány kalandjait láthatják a nézők. A mesét Václav Čtvrtek és a kolozsvári származású Máté Angi szövegének felhasználásával Markó Róbert írta, rendezte a Blattner-díjas Bartal Kiss Rita, míg a zene Takács Dániel, a látvány Sabina Sinko műve. Az események sorát az indítja el, hogy az évszakok változását jelző egymutatós óra megbolondul, ettől felborul a világ rendje. Hó esik a nyár közepén, a lehullott falevelek felszállnak a fákra, a madarak visszaváltoznak tojássá. Valakinek vissza kellene állítani a világ rendjét, erre vállalkozik Moha és Páfrány. Csepregi Napsugár, Duna Orsolya Réka, Matola Norbert és Tóth Mátyás játékának köszönhetően elevenednek meg a mese alakjai.

A bábszínház igazgatója, Szűcs István érdeklődésünkre arról számolt be, hogy az évadot megnyitó múlt hétvégi előadások – a Széttáncolt cipellők, illetve A három kismalac – vonzották a közönséget. Ebben az is közrejátszhatott, hogy a járványhelyzetre tekintettel szigorú biztonsági intézkedések mellett várják a nézőket. Rendszeres a játéktérre és a nézőtérre is kiterjedő fertőtlenítés, munkatársaik maszkot viselnek, a közönség csak fokozatosan, „zsilipelve” foglalhatja el helyét, illetve távozhat az előadás végén.