Az úsztatott akvarell mestere lett Józsvainé Kislőrincz Edit

Szülei kérésére választotta az államigazgatást hivatásul a Hévízen élő Józsvainé Kislőrincz Edit, örök szerelme azonban mindig a festészet maradt. Alkotásaiból nemrég kiállítás nyílt a Hevesi Sándor Általános Iskola galériájában.

Az alkotó Szegeden látta meg a napvilágot 1953-ban. Általános iskolai tanulmányait Kiskundorozsmán végezte, ahol egyik tanára, Mihályné, Éva néni szerettette meg vele a festést és a rajzolást. Később Balázs Piri Aranka tanítgatta az olajfestés technikájára. Szenvedélyévé vált az alkotás, azonban szülei kérésére mégsem ezen az úton haladt tovább, hanem egy közgazdasági szakközépiskolába jelentkezett 8. osztályban. Ennek elvégzése után a kiskundorozsmai nagyközségi tanácsnál kapott munkát, s közben elvégezte az államigazgatási főiskolát. Ebben az időszakban távol került a művészeti alkotás lehetőségétől, azt a fonalat majd csak 1977-ben vette fel újra, amikor a családjával Hévízre költözött. Itt ismét nagy erővel tört fel benne az alkotási vágy. Hogy a kimaradt művészeti iskolákat pótolja, alkotótáborokba, szabadiskolákba, mesterkurzusokra kezdett járni. Lichtenwaller Zoltán művész-tanár és a frankfurti Eleven Péter festőművész az akvarellfestészet világába vezette be, az erdélyi Gonda Zoltántól pedig a konstruktivista festészetet sajátította el. 2000 óta férjével egy galériát is működtet, melynek szervezője és mecénása – csakúgy, mint a Hévízi Téli Országos Festőversenynek és az ottani önkormányzattal együttműködésben Ábrahámhegyen megrendezett Balatoni Festőversenynek. Alkotói és mecénási munkásságáért 2004-ben Hévíz város közgyűlése a Pro Cultura díjjal tüntette ki, 2014-ben pedig átvehette a Dulity Tibor Emlékdíjat is. Képeivel több pályázaton nyert, mégis, mecénási és kultúraszervező tevékenysége mellett általában szerényen hallgat arról, hogy mára kiváló akvarellistává vált. Képei eljutottak Németországba, Ausztriába, Szerbiába, Erdélybe, Svédországba és még sorolhatnánk.

HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS

– Régóta kerestem, hozzám melyik eljárás, stílus illik a legjobban – bocsátotta előre Józsvainé Kislőrincz Edit. – Mint a legtöbb autodidakta, olajjal kezdtem festeni, kipróbáltam a pasztellt, majd sikerült találkoznom Lichtenwaller Zoltánnal, aki talán meglátta bennem a tehetséget az akvarell iránt. Számomra egy angol akvarell sose volt nagy feladat, meg kell rajzolni, ki kell festeni, akár egy kifestőt – viszont a légies könnyedségű, úgynevezett úsztatott akvarell kihívást jelentett számomra, többé évbe telt, míg el tudtam jutni vele a mostani szintre. Ezért lett a kiállítás címe „Megtalált utam”.

A nagykanizsai Hevesi Sándor Általános iskolában október 26-ig látogatható a kiállítása iskolanapokon 8 és 16 óra között.