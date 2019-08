Az „ősfesztivál” jubileuma előtt is tisztelgett az idei Hétrétország

Az őrségi nyári kulturális fesztivál, a Hétrétország történetének eddigi legnagyobb eseményeként pénteken az Omega adott koncertet az átalakított Malom udvarban.

A zenekar az ötven évvel ezelőtti Woodstock fesztivál előtt tisztelgő program­sorozat keretében lépett fel.

Az augusztus 10-én kezdődött Hétrétország három napon át emlékezett a popkultúrában mérföldkőnek számító eseményekre. Csütörtökön az Anna & the Barbies, pénteken pedig az Omega előtt az Ivan & the Parazol, valamint a Cros­by, Still, Nash & Young dalokat játszó Neil Young Sétány zenélt. Utóbbi azt a számot – Nekem Őrség, nekik Woodstock – is bemutatta, melyet a fesztivál igazgatója, az Ome­ga szövegírója, Sülyi Péter írt az évfordulóra. Szombaton mások mellett Földes Lász­ló Hobo lépett színpadra. GYF