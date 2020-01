Az önismétlés a legnagyobb hiba – vallja dr. Bence Lajos muravidéki író-költő

Egy jól sikerült véleménycikk után az ismerőseimtől, barátaimtól kapott elismerő szavak, mondják el akár személyesen, akár telefonon, olykor többet jelentenek számomra, mint egy díj vagy egy kitüntetés – mondta dr. Bence Lajos muravidéki író-költő, irodalomtörténész a magyar kultúra napja tiszteletére kedd este Csesztregen megtartott ünnepségen.

A rendezvényt a helyi Korhatártalanok Klubja szervezte, s a program első részében az óvodások adtak műsort, majd a Kerkai Jenő Általános Iskola tanulói szavaltak el néhány verset, illetve Zsupánné Illés Margit olvasta fel saját novelláját. Ezt követően ült le Molnár Ferencné a József Attila-díjas költővel beszélgetni, többek között a kisebbségi létről, a muravidéki magyar irodalomról, valamint dr. Bence Lajos életéről és munkásságáról. Az eredetileg pedagóguspályára készülő, s a köz-, illetve felsőoktatási intézményekben éveken át tanító Bence elmondta: olykor ma is hiányát érzi a katedrának, s mindig megtiszteltetésnek veszi, ha egykori tanítványai megszólítják.

Az újságírói munkában – jelenleg a szlovéniai magyarok képes hetilapja, a Népújság munkatársaként dolgozik –, de a költészetben is az önismétlést tartja a legnagyobb hibának. Örömmel tapasztalja azt is, hogy a fiatal generációk tagjaiban is van íráskészség, illetve szándék és akarat a véleményük írásbeli közlésére, ezt a néhai költőtárs Szúnyogh Sándorról elnevezett ifjúsági irodalmi pályázat színvonala is bizonyítja évről évre. Saját terveivel kapcsolatban két konkrétumot említett, egy átfogó tanulmányon dolgozik, amiben a szlovéniai magyar média történetét dolgozza fel, mellette novellákat ír, most ez utóbbi foglalkoztatja a leginkább.