Az irodalom kiapadhatatlan forrás – beszélgetés Heinczinger Mikával

„A jelenkor embere kevésbé olvas verseket, ezért nem is ismeri az irodalmat. Azáltal, hogy mi verseket zenésítünk meg, s azokat adjuk elő, egy új csatornát nyitottunk meg, de ez az út korábban is létezett, csak akkor nem énekes előadóművészeknek nevezték művelőit, hanem igriceknek, bárdoknak, ossziánoknak vagy éppen minnesängereknek.”

Az elmúlt hét szombatján a szentkozmadombjai Göcsej-­napon fellépő Misztrál egyik frontembere, a fúvós hangszereken is játszó Heinczinger Mika foglalta így össze zenekara lényegét, majd rögtön azt is hozzátette, nemcsak maga az énekes előadó-művészet, az énekelt vers gyökeredzik a múltban, hanem az a dallamvilág is, amellyel dolgoznak. A Misztrál zenéjére ugyanis a folklór, valamint a középkori zene egyaránt hatással volt, így alakították ki a hazai zenei palettán teljesen egyedinek számító stílusukat.

– Kaláka, Sebő, Szélkiáltó, mindannyian ezeknek a nagy elődöknek a dalain nőttünk fel, s amit hallgat az ember, az nyilván hatással is van rá – utalt a Misztrál tagjainak ízlésvilágára a zenész. – Nemcsak szeretjük az említett előadók dalait, de teljesen a sajátunknak is érezzük azt a zenei világot, amelyben ők taposták ki az utat, ezért igyekszünk azt követve valami újat létrehozni. Ha a közönség úgy érzi, hogy ez sikerült, annak mi csak örülni tudunk.

Heinczinger Mika azt is hozzátette: természetesen voltak egyéb hatásaik is; a Beatlestől a Pink Floyd zenekarig bezárólag a rockzene történetének nagyjait ugyanígy felsorolhatná, hiszen 2020-ban már lehetetlen merőben újat alkotni. Az elmúlt évszázadok során az összes létező dallamot eljátszotta már valaki, legfeljebb ezeket lehet még tovább variálni. A klasszikus vers­éneklésnek ugyanígy adottak a keretei, ők ezt annyiban újították meg, hogy az úgynevezett régi zene stílusa mellé folk­elemekkel is bővítették a zenei alapokat.

– Szinte mindig a versből indulunk ki, azaz általában az adott vershez születnek dallamok – mutatott rá az alkotói folyamatra. – A magyar irodalom irgalmatlanul nagy kincsesláda, annyi csodálatos, remek vers született Balassi korától egészen napjainkig, hogy abból bőven merítkezhetünk. Ha ehhez még hozzátesszük a világirodalom remekeit, akkor pedig kiapadhatatlan forrásra leltünk. Versekből tehát bőven válogathatunk, s ezekhez keresünk, társítunk dallamokat. Szerencsésnek mondhatjuk magunkat, mert a Misztrál tagjai közül többen is dolgozunk szerzőként, ez is hozzájárul ahhoz, hogy ilyen széles a zenei palettánk. Ritkábban ugyan, de olyan is előfordul, amikor a dallam érkezik meg először, ilyenkor többnyire felkérünk egy-egy kortárs költő barátot, hogy írjon hozzá verset, kvázi szöveget, de arra is volt már példa, hogy egy meglévő dallamhoz társítottunk verset, mert úgy éreztük, hogy összeillenek. Ezek a szerencsés találkozások is működnek, bár a mi esetünkben ez utóbbi valóban csak olykor-olykor jelentkezik. Bár sokan azt gondolják, hogy az énekelt vers a XX. század találmánya, ez egyáltalán nem így van. Balassi Bálint már konkrétan megmondta, hogy melyik dallamra születtek a versei, de időben akár ennél korábbra is visszatekinthetünk. Az igricek, a bárdok, az ossziánok vagy a minnesängerek – nevezzük őket bárhogy – mind-mind énekelt verseket adtak elő. Ennek bizonyára az lehetett az oka, hogy dallamhoz társítva jobban átment egy-egy vers üzenete. Az emberek dalban jobban tudtak kommunikálni. Ez egy nagyon jó örökség, amelyet mi büszkén vállalunk fel.

Az 1997-ben alapított Misztrál már a két év múlva esedékes negyedszázados jubileumára készül. Az énekes elmondása szerint ugyan konkrét terveket még nem fogalmaztak meg, de szeretnék ezt a számukra és a közönségük számára is fontos évfordulót valóban emlékezetessé tenni. Mellette folyamatosan dolgoznak új dalokon, új lemezeken, így várhatóan egy hónapon belül befejeződnek annak a gyűjteményes albumnak a munkálatai, amelyen a pálos rendhez tartozó szerzők versei szerepelnek majd. Ezen a lemezen a Misztrál mellett a hazai énekmondó és régi zenét játszó előadók színe-java szerepel majd a Kalákától kezdve Kátai Zoltánon, Tolcsvay Bélán, a Hangraforgón vagy a Musica Historica zenekaron át Huzella Péterig bezárólag.