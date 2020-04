Az egyöntetű nézői siker és a számos rangos díj a minisorozat folytatására sarkallta az HBO-t

A Hatalmas kis hazugságok (Big Little Lies) című amerikai tévésorozat 2. évada nem aratott osztatlan tetszést, nem is annyira a nézők, mint inkább a kritikusok többsége körében, sokan felrótták az HBO-nak, amiért nem tudott parancsolni az ösztöneinek, s folytatást rendelt egy olyan szériához, amely önmagában is kerek egész volt.

Igaz, ami igaz, a Hatalmas kis hazugságok a beszámolók szerint minisorozatnak indult. Hat rész és slussz, merthogy ennyi volt Liane Moriarty regényében, amelyből a forgatókönyv készült. Az is jogos érv, hogy a széria fináléja nem horgasztott új kérdőjeleket a nézőben, a sztori – amelynek fő vonulatát az egyik főszereplő, Celeste (Nicole Kidman) bántalmazó kapcsolatának alakulása, illetve tragikus végkifejlete adta – lezárult.

De hogyan vethetnénk az HBO szemére, hogy egy olyan sorozatban, amely egyöntetű nézői siker, s amely kocsiderékszám viszi el a rangos díjakat – hogy csak a legfontosabbakat említsük: 8 Emmy-díj, köztük a legjobb minisorozatnak járó, s Nicole Kidman, Laura Dern, valamint Alexander Skarsgard színészi díja, s ugyanezen kategóriákban megkapták a Golden Globe-ot is –, nem akarja veszni hagyni a benne rejlő lehetőséget. De az alkotó, David E. Kelley legalább bevonta a regény szerzőjét is az új évad forgatókönyvének elkészítésébe. S akárki akármit is mond, így immár a második évadot is látva, a folytatás egyáltalán nem tűnik a történet megerőszakolásának, az aktualitása pedig inkább erősödött, sem mint gyengült.

Az első évad ott ért véget, hogy a „monterey-i ötök”, a széria jómódú, legalábbis anyagi értelemben véve hiányt semmiben sem szenvedő főszereplőinek balul végződő közreműködése nyomán a feleségét folytatólagosan bántalmazó, a társaság másik tagját pedig megerőszakoló Perry (Alexander Skarsgard) felnyársalódik egy korlátoszlopon. Gyilkosság? A legrosszabb esetben sem lenne súlyosabb a megítélése, mint gondatlan emberölés, hiszen igaz hogy Bonnie (Zoe Kravitz) taszítása nyomán esett a férfi úgy, ahogy, de a lökést az ezúttal is erőszakosan fellépő Perry magatartása váltotta ki. Csakhogy a hölgyek abban maradnak, hogy a baleset verzió mellett tartanak ki: Perry megbotlott és elesett.

A második évad időben egy évvel később indul, a rend­őrség még mindig nem zárta le a nyomozást, Bonnie-t dep­resszióba hajtja a hazugság, a gyilkostudat, Ce­leste életébe pedig új fenyegetés lép az anyós személyében, akit Meryl Streep alakít, ezúttal is parádésan. Perry anyja nem hiszi, hogy baleset volt, ami a fiával történt, s persze azt sem, hogy az ő fiacskája csúnya dolgokat tett volna. De amikor a bizonyítékok miatt ez az álláspont már tarthatatlan, akkor is az erőszakot elszenvedett nőket hibáztatja, Celeste-től pedig el akarja perelni a gyermekeit.

A második évadban a többiek élete is nagyobb teret kap. Madeline (Reese Witherspoon) lelepleződött félrelépését próbálja feledtetni a férjével, s közben kamasz lányával bonyolódik pályaválasztási konfliktusba. A nagyra törő Renata (Laura Dern) férjéről kiderül, hogy gazdasági csalást követett el, s ennek következtében mindenüket elveszítik. Jane (Shailene Woodley), aki az erőszak eredményeként született fiával él a gyönyörű tengerparti városban, új szerelemre lel. Jelentős szál Bonnie sorsa, megtudjuk, hogy szeretetlenségben élte gyermekkorát, most pedig haldokló anyjához kell viszonyulnia valahogy, s a házassága is romokban.

Végül is kerek egész a 2. évad is – persze ki tudja, nem jár-e a fejében valakinek a 3. évad gondolata –, ha úgy tetszik happy enddel zárul. Már ha annak lehet tekinteni, hogy az öt nő elindul a rendőrség épülete felé, bevallani egy hazugságot…