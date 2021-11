Az alkotás öröme a bázakerettyei művészetterápiás program elsődleges célja

A művészet hatást gyakorol a lélekre és az elmére, képes azt gyógyítani, nemesebb állapotba hozni. A művészet terápiás hatását az a kézenfekvő felismerés jelenti, hogy minden alkotás, amit az ember létrehoz, hírt ad belső világunkról, énerősítő, önbizalom-növelő hatású.

Ezen gondolatok jegyében végzi évtizedek óta sikeresen bázakerettyei Aranyág Otthonában művészetterápiás programját a Zala Megyei Szivárvány Egyesített Szociális Intézmény. A program 1982-ben dr. Győri László kezdeményezésére indult el, először szigorúan csak az otthon falain belül, majd 2003-tól fokozatosan nyitottak a külvilág felé. Azóta számos önálló és csoportos kiállításon tárták a nagyvilág elé a gyakran valóban művészi igénnyel elkészített alkotásokat. Nem csak a Zala megyei településeken, eljutottak velük Budapestre is.

– A művészetterápia nem művészképzés, a fő hangsúly a kreativitáson, az alkotói képességen nyugszik, mely segít a pozitív gondolkodás kialakulásában – mondta a rajztanár Gyuriczáné Zadravecz Kornélia által vezetett programról Baranyai Tamás megbízott intézményvezető. – Emellett személyiségformáló tényezője is van, az elkészült alkotás erősíti az önbizalmat. A kreativitás csökkenti a stresszt, oldja a feszültséget, így segít a lelki egyensúly és a harmónia megteremtésében, tehát gyógyító ereje van. A terápia célja a tudattalan belső érzések felszínre juttatása, az énkifejezés megjelenítése, az indulatok feldolgozása alkotással, az örömszerzés, a feloldódás és az ellazulás elősegítése, a koncentráció, a türelem és a kitartás fejlesztése.

A művészetterápiás programban számos tevékenység zajlik a képalkotástól kezdve a népi kismesterségekig bezárólag. Akvarelleket, mandalákat, ceruza- és tollrajzokat, kerámiákat, rongyszőnyegeket, fonott kosarakat mutatnak a foglalkozások résztvevői. Köztük olyan alkotásokat is, amelyek díjazott, zsűrizett termékek.

– A képzőművészet-terápia leglényegesebb vonása a szabad művészi önkifejezés – folytatta Baranyai Tamás. – Az alkotás folyamatában a megfigyelésnek, valamint az azok során, azok által megfogalmazott érzelmeknek, gondolatoknak van fontos szerepe. A művészetben tehát elsősorban nem a tehetség számít, sokkal inkább a tapasztalat, amit szerénységgel és szorgalommal érhetünk el. A legfontosabb az alkotás öröme, amely átformálja az embert, és önmagában már ez nagy eredmény. Az alkotás ugyanakkor értéket is teremt, egy-egy használati tárgy értékét például a funkcionalitás és az esztétikum összhangja emeli. Az intézményünkben folytatott csoportfoglalkozások tevékenységtartalmát alapvetően a spontán, szabad munkálkodás adja. A művészeti tevékenység önmagában, értelmezés nélkül is segíti a traumatikus élmények feldolgozását. A foglalkozások lehetőséget nyújtanak, s arra biztatják a pácienst, hogy egy tevékenység síkján újra átélhesse azokat. A képzőművészet-terápia tehát az elveszett egyensúly helyreállítására törekszik, célja az alkotómunka során megvalósuló személyiségépülés, illetve olyan pszichikus modell kialakítása, amelyben a megrekedt alkotófolyamat meglendítésével a megnyugvás, a megkapaszkodás, a biztonságérzet kialakulása pszichikus tértáguláshoz vezet.

Az intézményvezető hozzátette, az Aranyág Otthon mellett a további telephelyeken is fontos szerepe van e tevékenységeknek. Miután a lakók különböző pszichés és egészségügyi állapotban vannak, ez természetesen más-más szinten valósul meg, és arról a társadalom is különböző módon szerezhet tudomást. A „külvilág felé való nyitás” szándéka – főleg a koronavírus-járvánnyal terhelt időszak, s az abból következő kényszerű bezárkózás után – azonban mindenütt megvan. Ennek nagyszerű példája az a Tök jó hét elnevezésű program, amely Becsehelyen zajlott a héten.

– Becsehelyen, ahol két 12 férőhelyes, támogatott lakhatást biztosító házat üzemeltetünk, példaértékű és befogadó környezetre találtunk – magyarázta Baranyai Tamás. – A közösségi elfogadás, lakóink beilleszkedése érdekében már több helyi rendezvényen részt vettünk az elmúlt időszakban, többek közt a szüreti felvonuláson is, s most mi szeretnénk a településen élők felé fordulni. A lakók Sólyom Éva esetfelelős irányításával és segítségével készültek a Tök jó hét programjaira, a készülődés folyamán a fogyatékkal élő emberek gyakorolhatták az önálló és jelentős kézügyességet igénylő tökfaragást, tökalapú ételek elkészítését. Készültek arra is, hogy az általuk faragott töklámpások a településen megjelenjenek. A közös munka, a közös készülődés csodálatos élményekkel gazdagította lakóin­kat, és azt is reméljük, hogy a községben élők is szívesen fogadják az általuk készített alkotásokat.