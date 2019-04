Augusztus végéig láthatóak a keszthelyi Játékmúzeum bohócai

Kétszáz bohóc költözött be a keszthelyi Játékmúzeumba, egy időszaki tárlatra. A figurák augusztus végéig láthatóak.

A Játékmúzeumban leltek új otthonra bohócok, melyeket az intézmény egy fővárosi családtól kapott ajándékba. Több figurát javítani kellett, de most már teljes szépségükben és minden vidámságukkal várják a látogatókat.

– A bohócok történelme az ókorig nyúlik vissza. A színházhoz, irodalomhoz, de leginkább a cirkusz világához kötődnek. Az egyik legismertebb a Pierrott (a reménytelen szerelmes bohóc). Van, amikor nem csak mosolyt, hanem könnyet is csal az arcunkra. Napjainkban már az orvoslásban is jelen vannak, segítve a gyógyulást – mutatta be a kiállítás főszereplőit Gyurkó Zsanett, a múzeum vezetője.

Az időszaki kiállításon porcelán-és textilfigurákkal, játékokkal és fali díszekkel, bohócos díszítésű tárgyakkal és használati eszközökkel találkozhat a közönség. A tárlat bohócai augusztus végéig látogathatók.