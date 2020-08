„Attól lesz jó a szinkron, ha a legjobbra törekszünk, különben semmi értelme” – vallja a zalai színész, Renácz Zoltán

Helyi Arcok sorozatunk következő szereplőjének hangja gyakorlatilag összeforrt Miles Tellerével. Olyan produkciókban hallhattuk, mint a Merlin kalandjai, a Kemény motorosok, a Sam, a tűzoltó. A zalai származású Renácz Zoltán megannyi filmben, sorozatban és rajzfilmben működött közre szinkronszínészként.

Az utóbbi időszak komoly fordulatokat hozott a 35 éves kehidakustányi kötődésű Renácz Zoltán életében. Idén megnősült, július végén egy kislánnyal bővült a családjuk.

– Nyáron forgatok A tanár, illetve a Mintaapák című sorozatokban, emellett több Netflixes sorozat szinkronján dolgozom.

Milyen utat járt be a keszthelyi születésű színész, szinkronszínész?

Édesapja 1997-es elvesztését követően annak érdekében, hogy lekössék az energiáit, szavalóversenyekre vitték.

– Várszeginé Tanai Irmának, vagy ahogy mindannyian neveztük, Mimi néninek nagyon sokat köszönhetek. A fiával, illetve több tehetséges sráccal rengeteg versenyre készített fel minket. Sok első, második, harmadik helyezést értünk el, többször nyertem országos versenyt is a segítségével. Körvonalazódni kezdett, hogy mit szeretnék csinálni, amiben anyukám is partner volt – emlékezett vissza a sikerélményekkel teli kezdetekre Renácz Zoltán.

A budapesti Vörösmarty Mihály Gimnázium drámatagozatán folytatta tanulmányait. Ott, ahol olyan művészek tanultak, mint Latabár Kálmán vagy Stohl András.

– Óriási szerencsém volt, mert folyamatosan jó emberek közé kerültem. Nagyszerű osztályfőnököm volt, a kreatív drámatanárunk, Perényi Balázs pedig ma már a Színház- és Filmművészeti Egyetemen tanít, óriási szaktekintéllyé nőtte ki magát az elmúlt 20 évben. Sokunkkal ő szerettette meg ezt az egészet. Az előttem, fölöttem járó évfolyamokból például sűrűn dolgozom együtt az első magyar Emmy-díjas Gera Marinával, Pálmai Annával, vagy éppen Molnár Áronnal, akikből mind kiváló színészek lettek – meséli.

Tizenhat éves korában élete egyik legszebb két hetét élhette át, amikor is az országos bajnokság megnyerése után társaival együtt részt vehetett az Odyssey of the Mind kreativitás-világbajnokságon az Amerikai Egyesült Államokban.

– Ráadásul majdnem megnyertük! Két feladatból állt a coloradói világbajnokság: készítettünk egy 8 perces kis előadást, amiben mindent nekünk kellett előállítani. Elég komoly témát dolgoztunk fel. A spontán feladatot viszont a világon a legjobban teljesítettük, ezáltal megkaptuk a legkreatívabb csapatnak járó elismerést. Washingtonban a helyi konzul látott vendégül minket. Kétnaponta kellett költöznünk, mert a kinti magyar családok gyakorlatilag összevesztek azon, hogy mikor kinél lakjunk – elevenítette fel az amerikai kalandot. – Időközben számos előadást csináltunk, negyedikben megnyertük az Országos Diákszínjátszó Találkozót, ahol a legjobb alakítás díját is megkaptam. Harmadikban pedig egy szerencsés véletlennek köszönhetően kerültem a Kazinczy Szép Magyar Beszéd verseny iskolai válogatójára. Megnyertem ezt a fordulót, utána a budapestit, így kerültem Győrbe, az országos megmérettetésre. A legjobb 15 diák kapott Kazinczy-érmet, erre vagyok az egyik legbüszkébb. Később azonban nem alakult ennyire simán a dolog…

Nem vették fel a Színművészetire. A Pesti Magyar Színiakadémiára (korábban Nemzeti Stúdió) viszont igen.

– A gimivel párhuzamosan hétvégenként a Földessy Margit Színjáték- és Drámastúdióban tanultam. Igazából a szakmában, akit nem a Vörösmartyból ismerek, azt a Margittól, ez is egy ilyen gyűjtőtégely, ha úgy tetszik. Ott és a Magyar Színházban, bekerültünk a mélyvízbe: statisztáltunk, illetve kisebb szöveges szerepekre beraktak minket fizetségéért az ottani darabokba, nagyszínpadi előadásokba. Eléggé sokkolt, mikor egyszer csak Kállai Ferenc színművész öltözött mellettem, vagy épp Agárdy Gáborral és Béres Ilonával vártunk a színházi liftre. Ezután a Budapesti Kommunikációs Főiskola hallgatója voltam, melyet elvégeztem. Ezalatt kezdtem el szinkronba járni, illetve az ismeretségeim révén kisebb társulatokban játszottam.

Sorsszerűség. Ezt a szót említette egy olyan színésznő kapcsán, akinek szintén rengeteget köszönhet.

– A Vörösmartyban megannyi vizsgaelőadásunkat látta Andresz Kati, aki egy nagyszerű színésznő, elképesztő mennyiségű szinkron és színházi szerep van mögötte és már akkor is presszionált minket, hogy ügyesek vagyunk, kellenénk szinkronba, mert a fiatal fiúkból hiány mutatkozott. Akkor nem tudtam elvállalni, mert a Színiakadémián éjjel kettőkor még próbáltam a mesterségvizsgára. Mikor elkerültem onnan, és több időm lett, gondolkodtam rajta, hogy felhívom Katit, de kezdetben nem mertem – folytatta. – Rendszeresen jártam a Szabó Ervin Könyvtárba, majd egyik nap megkopogtatta valaki a vállam és legnagyobb megdöbbenésemre ő volt az. Szóba elegyedtünk, innen már minden adta magát. Vele mentem el először egy-két stúdióba, hogy egyáltalán lássam, milyen. Abszolút a legaljáról indultam, főiskola és előadások mellett kezdtem el csinálni, „tömegezéssel”, ami annyit tesz, hogy összegyűjtenek 6-7 színészt, velük veszik fel a tömegjeleneteket és a kisebb, pár mondatos szólókat is. Engem annyira beszippantott, hogy egy idő után már csak vizsgázni jártam be a fősulira. Remekül megtanulhatod az alapokat, hogy hogyan tartsd a példányt, a fülest, hogyan tudod egyszerre a képet, a szöveget nézni, miközben ott van a partner is melletted.

Néhány év után kikerült a tömegből. Előbb kisebb, majd nagyobb szerepeket kapott. Akadt közöttük sorozatfőszerep, de számos mesében is közreműködött. Kis idő elteltével a reklámok világában találta magát, több cégnek a mai napig ő a hangja.

– A szinkron anyagilag nincs úgy megbecsülve, mint régen. Sajnos a rendszerváltás óta rengeteg stúdió folyamatosan nyomja le az árakat, a munkatempó viszont sokkal gyorsabb lett. A régi legendás Pannónia Szinkronstúdióban 8 óra alatt vettek fel 10 tekercset, ez a 10 tekercs egy filmben 10, 30 másodperces résznek felel meg. Összehasonlításként: most én egy óra alatt 80 tekercset mondok fel ha a szöveg minősége lehetővé teszi. Iszonyúan fárasztó, de csak így éri meg. Valahol lehull ez a varázs. Ennek ellenére a mai napig készülnek minőségi szinkronok a benne dolgozó szakemberek alázatának és szakértelmének hála.

Selmeczi Roland, Szakácsi Sándor, Kristóf Tibor – olyan színművészek, akiknek a hangján generációk nőttek fel, és sajnálatos módon egyikük sincs már közöttünk.

– Leírhatatlan élményt jelentett az említett nagyságokkal együtt dolgozni. Nemcsak amiatt, mert azok, akik. Olyan elképesztő tehetséggel, alázattal rendelkeztek. Őket nézve munka közben rájöttem, hogy attól lesz jó a szinkron, ha a legjobbra törekszünk, különben semmi értelme…

– Manapság a munkánk nem teljesen a szinkronból áll… nagyon sok narrációt, hangalámondást csinálok a különböző dokucsatornákra.

– Amire büszke vagyok, hogy nagyon sok mesében is közreműködtem: Bob, a mester; A város hősei; Sam, a tűzoltó; Thomas, a gőzmozdony – ezek mind többszázezres nézettségű mesék a YouTube-on. Ezenfelül számos szappanoperában is szerepeltem, amely színészileg nem olyan nagy kihívás, de nagyszerű tanulópénz. Egy mexikói színészt lekövetni, ahogy improvizál, ott igazán elsajátítható a szakma technikai része. Mint tudjuk, a nagymamák többnyire ezt nézik, sokszor előbb felismernek egy Rodrigóról, mint valamelyik hollywoodi film főszerepéről.

Két vízválasztó pillanata volt a karrierje során.

– Az egyik a Merlin kalandjai című fantasy-kaland televíziós sorozat, amelyben én voltam a főszereplő, Colin Morgan, azaz Merlin karakterének a magyar hangja. Szintén olyan fantasztikus színészekkel dolgozhattam együtt, mint Molnár Piroska, Csernák János vagy Előd Álmos. Minden évben, amikor jött az újabb évad, egyfajta vizsgának tekintettem, hogy az előző évhez képest mennyit fejlődtem. – A másik ilyen mérföldkő az amerikai színész, Miles Teller. Teljesen véletlenül 6-7 filmben is szinkronizáltam, és koromhoz képest elég jól összeforrtam vele. Nem mindig én vagyok a hangja, de egymástól függetlenül találtak meg rá, tehát valami közös vonás lehet bennünk. Többek között őt szoktam szinkronizálni, plusz a napi munkák adódnak mellé.

Elmondása szerint a szerepeit tekintve elég széles skálán mozog. A vékony, szerencsétlen sráctól kezdve, a nagydarab színes bőrű gengszteren át a szőke, kék szemű szépfiúig sokféle karakternek kölcsönzi a hangját.

– Még 2010 környékén Zakariás Éva kolléganőmmel rendeztünk egy nagy szinkronbulit, amely olyannyira kinőtte magát, hogy szinte fogalommá vált a szakmán belül. Minden évben kétszer tartottuk, általában közel 150 művész jelent meg az eseményeken. Van egy beszélgetős része programokkal, valamint egy bulizósabb, ahol szakmabeliek szolgáltatják a zenét. A karanténhelyzet sajnos ezeket a programokat is meghiúsította – közölte Zoltán. – A szinkronizálás mellett igyekszem kamatoztatni a kommunikációs főiskolai végzettségem, szóval igyekszem nyitott lenni mindenre, teljesen autodidakta módon tanulok vágást és egy programozó suliba is járok. Közben kialakítottam egy kisebb stúdiót mivel sokszor olyan munkáim adódtak, melyeket az idő rövidsége, illetve a helyhez kötöttség miatt csak így lehetett kivitelezni. Hozzáteszem, ez a beruházás életem egyik legjobb döntésének bizonyult többek között a koronavírus miatt. Mostanában fut az Árnyvadászok: a végzet ereklyéi a tévében, ennek az az érdekessége, hogy a karanténidőszak alatt néhány részt online kellett szinkronizálnom. Összességében szerencsém volt a szerencsétlenségben a karantén alatt, mert azért volt munkám, még ha nem is annyi, mint előtte.