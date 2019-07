Amikor a színész a saját életét viszi a színpadra

Az elnevezésében csak itt érthető frappáns nyelvi leleményt hordozó ZA-KO (zalaegerszegi kortárs) Művészeti Fesztivál idei kvártélyházi programja intenzív hétvégével számolt, cserébe emlékezetes estékkel ajándékozott meg.

Hogy a víg játék a szívünk csücske, hogy humor nélkül lehet élni, bár nem érdemes, az nyilvánvaló. Az már kevésbé egyértelmű, hogy a vígjáték, a bohózat, a komédia sosem azonos a testi, szellemi adottságokat, szerelmi gerjedelmeket, néha azonos neműek vonzódását alpári ízléstelenséggel kifigurázó kínos módozatokkal. A ZA-KO mostani repertoárja megmutatta, a hatalmas merítésből, amelyet a javarészt a fővárosban év közben született művek biztosítanak, biztos kézzel és ízléssel lehet válogatni, úgy, hogy elkerülhető legyen a bornírtság, mégis kellemes esték emlékét őrizze a közönség.

A péntek este nagy sztárja, Udvaros Dorottya után vasárnap fiatal színésznő játékában merülhettünk el. A maga nemében a hazai terepen mindenképpen egyedülálló Mészáros Piroska egyszemélyesnek látszó darabja. A Mozsár Műhelyben a Manna Kulturális Egyesület (a ZA-KO művészeti partnere) támogatásával idén februárban létrejött Call Girl című előadás valós történet, színházba ágyazva. Mészáros Piroska a monodráma szövegkönyvét Boronkay Soma dramaturggal kezdte el írni. A színházi előadás létrehozására a Független Színművészetért Alapítvány pályázatán nyerte el a lehetőséget az írópáros, végül a Manna támogatásával, Spáh Dávid rendezésében kerül a nézők elé a rendhagyó történet. A darabban szerepet kapnak mozgóképes elemek is. Mészáros Piroska kollégáit, főnökeit, barátait filmbejátszásokból ismerheti meg a néző. Képeken vagy snitteken láthattuk Hegedűs D. Gézát, Tenki Rékát, Zsótér Sándort, Petrik Andreát. Ódor Kristóf pedig a multi egyik középvezetőjeként tekint le a vászonról, akibe a hősnő kissé beleszerelmesedik, szinte teljesen ruha nélkül látható, a testére festett öltönyben feszít business managerként.

Miről is szól a Call girl?

Az történt, hogy a színésznő a színművészeti egyetem elvégzése és a Nemzeti Színházban eltöltött évek után egyszer csak nem kapott kőszínházi fix szerződést. Mivel a független társulatok feladatai bizonytalan egzisztenciát jelentenek, baráti tanácsra munkát vállalt egy multinacionális cégnél. A tapasztalatokból épül fel a Call girl című játék története. A telefonos panaszok hallgatója, a lehetetlen problémák elintézője lett, egyfelől a légitársaságok megbízásából, másfelől csomagküldő szolgálat és informatikai reklamációk tárgy­körben. Elég rémesen hangzik, és az is. Nem csoda, hogy összesen kilenc hónapig bírta ezt a munkát, holott közben forgatta a Tömény történelem című televíziós sorozatot. Mint korábban nyilatkozta, épp egy forgatás alatt mesélt az élményeiről Gryllus Dorkának, ő tanácsolta, készítsen színpadi előadást a sztorikból. Így lett, s ehhez talált partnert a zalaegerszegi származású dramaturg, Boronkay Soma személyében.

– Régóta ismerjük egymást, sokszor dolgoztunk együtt, barátok is vagyunk a magánéletben, ismertem az élethelyzetét, így kezdtünk dolgozni a szövegen – mondta lapunknak a dramaturg a vasárnap esti kvártélyházi előadás előtt. – A nyelvtudása előny és hátrány is lett, hiszen, mivel angolul és spanyolul is beszél, a call centerben nagyon igénybe vették. Ekképp viszont rengeteg élmény keletkezett. A darab persze számos alakváltozáson ment át menet közben, amikor Spáh Dávid csatlakozott, filmes megoldásokat is választottunk.

– A színész önkitárulkozása nem gyakori, ők szerepet játszanak. Mennyi a fikció, mennyi a valóság?

– Kevés ember alkalmas erre a civil őszinteségre, idehaza nincs is talán példa, Mészáros Piroska azonban habitusánál fogva alkalmas. Bátor, el meri mondani, meg meri mutatni mindazt a kínlódást, amivel szembe kell néznie az embernek, ha szabadúszó színművész Magyarországon.

Boronkay Soma szakterülete a dokumentumszínház, annak a szakmai munkamódszere, ebből írta nemrég megvédett, Jákfalvi Magdolna témavezetőhöz beadott doktori dolgozatát is, amellyel DLA fokozatot kapott. A zalai fiatalember Berlinben, Lengyelországban, Norvégiában is tanulmányozta ezt a területet, a tapasztalatait elsősorban német nyelvterületről gyűjtötte.

– A szóban forgó darab tapasztalatai már nem kerültek bele, mivel a doktorit addigra lezártam. Tervezem, hogy tovább gyűjtöm az anyagot, noha egy etap a dolgozattal lezárult. Mészáros Piroska vállalkozása azonban annyira ritka jelenség, hogy érdemes lesz mélyebben, alkotáslélektanilag is megvizsgálni, mit jelent ez a nyilvános kitárulkozás a művésznek, és hogyan hat a közönségre, amely szintén nincs efféle élményhez hozzászokva. A Nyugat-Európában született hasonló tárgyú szövegeket fordítom, hogy magyarul is hozzáférhető legyen. Egyébként a Zrínyi-gimnázium volt növendéke, Mundruczó Kornél rendező külföldi színházi előadásaiban is munkatárs, s ha ideje engedi, kurzusokat vállal, tanít a színművészeti egyetemen.

A röpke háttérbeszélgetés után a nézőtérre ülve láthattuk, valóban zavarba ejtő mértékig láttunk bele a színésznő életébe: a kedves, de molett lány igazi szépségekkel együtt végzett a színművészetin, s noha a Lear királyban ráosztották Cordélia szerepét, a kritikusok megosztóan dicsérték. Van aki az alkatát kuriozitásnak tartja, van aki szerint épp ez a baj. Szóval igazán mélyre kerülünk a történetében, amíg ő a színpadon bolondoz, énekel, rohangál, gitározik, citerázik, lézerfegyverrel csapatépítő tréningen bénázik, flörtöl, pletykál, angol–magyar, német–magyar, spanyol–magyar keveréknyelven beszél, s végül „igazi fegyverrel” nullázza le az őt az idegbaj szélére sodró munkatársait. Közben kibontakozik a munkahelyi mátrix, ki-ki támogatja a másikat, ki-ki fúrja, míg a főnökök hajszolják az eredményességet. Ami pontosan mérhető: hány telefonhívást, mennyi ideig intézett, mennyi reklamáció érkezett utána, melyik probléma fogott ki rajta, mikor és hányszor küldte el a panaszos melegebb éghajlatra.

A néző kifele menet még kacarászik a poénokon, de rögtön meg is fogadja, ezentúl megengedőbb lesz a call centerek arctalan ügyintézőivel. Pedig mindannyiunknak van tapasztalata a levakarhatatlan banki és biztosítós ügyintézőkről, a közvélemény-kutatókról, s arról is, mi mindent nem lehet rajtuk keresztül visszaváltani, elcserélni, ha elvétettük az árucikk rendelést. Már ha át tudjuk verekedni magunkat a többnyire a Für Elise dallamát használó szignálokon, és megnyomtuk a készüléken az 1-es, 2-es, 3-as, stb. gombot. Nos, a színésznő rábeszél bennünket arra a hitre, hogy ott is emberek dolgoznak, talán épp jobb munka híján, ami nem azt jelenti, hogy haragudhatunk rájuk. Nagyon szép vége kanyarítódott: érzelmesen megértő honpolgárként tárcsázunk ezután.