AlteRába: öt nap, közel negyven fellépő

A koronavírus-­járvány, illetve a hatályos jogszabályok miatt idén is szerényebb képet mutat a hazai fesztiválszezon. ­Elmarad a Sziget, a Volt és a Balaton Sound, de a kisebb rendezvények közül is többet nélkülözniük kell a könnyűzenét kedve­lőknek.

A zalai-vasi térség legjelentősebb fesztiválját, az immár tizenegy esztendős AlteRábát azonban így is megtartották, az elmúlt hét keddjétől öt napon át közel negyven fellépő szórakoztatta a közönséget. A fesztivál arculatának megfelelően ezúttal is zömében alterpop és rockzenei előadók – többek közt a Kowalsky meg a Vega, a Bagossy Bro­thers Company, a Vad Fruttik, a 30Y, az Anna & the Bar­bies, a Lord és a Road – léptek fel a körmendi Rába Szabad­időcentrum nagyszínpadán. Hegedűs László, a fesztivál igazgatója ennek kapcsán úgy fogalmazott: az AlteRába a kezdetek óta jól beazonosítható, markáns arculattal bír, s ettől idén sem akartak eltérni, hiszen a közönségük is ez alapján választja őket a hazai kínálatból. Az egészségügyi helyzet, a koronavírus-járvány miatt voltak viszont olyan körülmények, amiket nem hagyhattak figyelmen kívül, ezekhez alkalmazkodniuk kellett.

– Nagy dilemmát jelentett számunkra annak eldöntése, hogy a jelenlegi törvényi szabályozás mellett egyáltalán megrendezhető-e rentábilisan egy olyan méretű zenei fesztivál, mint amilyen az Alte­Rába – fogalmazta meg Hegedűs László fesztiváligazgató. – A matek azt mutatta, hogy az a kisebbik rossz, ha annak ellenére is megtartjuk, hogy a közönséget illetően a megszokott létszámra biztosan nem számíthatunk. A fesztivál területére ugyanis csak azokat a személyeket engedhettük be, akik oltási kártyával, védettségi igazolással rendelkeztek. Ezt a szabályt nem mi hoztuk, kormányrendeletben írták elő számunkra, s tartanunk kellett hozzá magunkat. Mivel már a fesztivál előtt is volt több kisebb-nagyobb rendezvényünk, így azok tapasztalataiból is kiindulva biztosak lehettünk benne, hogy az elmúlt évek közönségszámát most nem fogjuk tudni produkálni, vagyis telt házas napjaink ezúttal nem lesznek, de kétharmaddal azért számoltunk, legalábbis a második napon, amikor a Bagossy Brothers Company és az Anna & the Barbies lépett fel.

Hegedűs László azt is hozzátette, ez a nap majdnem meg is felelt az elvárásaiknak, de voltak olyanok is, amikor a látogatók létszáma elmaradt a várttól. A nyitónapon – amikor a Kowalsky meg a Vega volt a legismertebb fellépő – a remélt kétharmadhoz képest is csak kétharmadnyi közönség gyűlt össze. A szervezők ennek ellenére nem csalódottak, hiszen hosszú távra terveznek, azaz számukra a közönség és a fellépő zenekarok visszajelzése a mérvadó. Mindezt egyébként az egymás után immár három alkalommal elnyert Fair Play díj is alátámasztja, hiszen ez az elismerés éppen azt jelzi, hogy mind a közönség, mind a közreműködő előadók elégedettek voltak a kiszolgálással, a programokkal, a színpadi hangzással és látvánnyal.

– Aki eljött, az véleményünk szerint most is jól érezte magát, hiszen remek koncerteket láthatott – folytatta tovább Hegedűs László. – Azoknak akik előre, akár már a 2019-es fesztivál után megvették a jegyeket, bérletet, de védettségi igazolvány hiányában mégsem vehetettek részt a fesztiválon, kérdés nélkül visszatérítettük a belépő árát. Ezt egyedüli fesztiválként tettük meg, hiszen számunkra valóban a közönség elégedettsége a legfontosabb. A nyári zenei rendezvények állami támogatása, a pályázati rendszer második éve húzódik, a kiemelt támogatóink pedig a pandémiás helyzet miatt szinte egytől egyig visszaléptek, így mi valóban csak a közönségben bízhattunk. Ezért is szerettünk volna minden egyes alterábás zenekedvelőt megbecsülni, hiszen csak így számíthatunk arra, hogy amikor végre normalizálódik a helyzet, ők is visszatérnek hozzánk.

Bebes István, Körmend polgármestere a fesztivált megnyitó beszédében ugyancsak abbéli reményét fejezte ki, hogy az AlteRába hamarosan, talán már jövőre visszatérhet a régi kerékvágásba, hiszen a rendezvény olyan értéke és különleges színfoltja a vasi kisvárosnak, amit az önkormányzatnak is meg kell becsülnie. Azt is elmondta, amíg lesz AlteRába, addig a város minden segítséget megad ahhoz, hogy a fesztiválra kilátogatók jól érezhessék magukat.