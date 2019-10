Alkotás a Szent Lukács-művésztelepen

„A művészek a mai világban – akármilyen hihetetlen – próféták.” E gondolattal nyitotta meg Tóth Tamás atya azt a tárlatot, melyen a Szent Lukács-művésztelep alkotóinak műveit láthatja a közönség.

Szent Lukács a falu, s egyben a festők védőszentje is. Tiszteletére a neve napja, szeptember 18-a a Magyar festészet ünnepe is: a fény, a színek, formák és ritmusok jeles napja.

Reziben évek óta megrendezik azt az alkotó hetet, mely hagyományosan ekkor ér véget, s melynek végeztével kiállítás nyílik. Tafota Istvánné, a művészeti esemény szervezője elmondta: kilenc alkotó vett részt a művésztelepen. Festmények – köztük sok tájkép – és tűzzománc alkotások készültek.

– A művészek a mai világban – akármilyen hihetetlen – próféták. A régi világban, az Újszövetségben a próféták voltak azok, akik Isten erkölcsi tanítását közvetítették az emberek számára. Ma a művészek azok, akik közvetítenek számunkra valamit a belső világukon keresztül. Ha ránézünk a képekre, azt látjuk, hogy a művész a belső világát, belső gondolatait, a viaskodásait megfesti. És arra buzdítanak bennünket, hogy teremtsünk egy belső világot magunknak – e gondolatokkal nyitotta meg Tóth Tamás atya a kiállítást.

Szent Lukács evangélistáról az alábbiakat olvashatjuk az internetes lexikonokban: „A hagyomány szerint Lukács festette a római Santa Maria Maggiore-bazilikában őrzött Mária-képet és a częstochowai Fekete Madonna-ikont, valamint megfestette Jézus arcát is. A Szűzanyáról a legtöbbet és a legszebben ő beszél, így, ha nem is ecsettel, de szavakkal képet rajzol róla. Szent Lukács, aki mint orvos különös részvéttel fordult a beteg emberhez, mint evangélista úgy találta, hogy maga Jézus is orvos, sőt, ő „az Orvos”, aki a beteg emberiségnek meghozta a gyógyulást a megváltás művének beteljesítésével. Úgy mutatja be evangéliumában Jézust, mint a betegek gyógyítóját, a bűnöket megbocsátó Irgalmat, aki árasztja az emberek között Isten jótéteményeit, és hirdeti az irgalmasság evangéliumát.”

A Reziben ennek jegyében készült műveket a Művelődési Házban az elkövetkezendő hetekben megtekintheti az érdeklődő közönség.