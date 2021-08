A zenei program volt a legerősebb az idei Hétrétországon

Kuriózumok egész sorát kínálta látogatóinak az idei Hétrétország, az őrségi kulturális fesztivál több programeleme is megismételhetetlen körülmények között zajlott. A zenei programok voltak idén a legerősebbek, de a családoknak is számos meglepetéssel készültek a szervezők.

Ezekkel a szavakkal értékelte az augusztus 15. és 23. között zajlott rendezvénysorozatot Sülyi Péter fesztiváligazgató, az Őri Alapítvány kuratóriu­mi elnöke. Mind mondotta: számukra is meglepő módon a koronavírus-járvány sem a programokat, sem a nézők számát nem befolyásolta jelentős mértékben, ez mindenképpen biztató jelzés, hiszen azt is mutatja, hogy a közönségben van igény a kultúrára, nem szívesen mondanak le róla még kényszerítő körülmények miatt sem.

– Szervezői oldalról mindig nehéz egy fesztivált objektíven értékelni, hiszen az általában máshogy alakul, mint ahogy az ember elvárná – folytatta. – Amire mi nagyon készülünk, abban előfordulnak fenn­akadások, más program­elemek viszont fantasztikusan jól sikerülnek, számunkra is meglepetést okozva. Erre a bő egy hétre ilyen hullámzás volt jellemző, voltak kiemelkedő csúcspontok, s voltak programok, amik sikerülhettek volna jobban is.

A fesztiváligazgató szerint az egyik csúcspont éppen Zalához kötődik, Rohmann Ditta és Szirtes Edina Mókus közös koncertje a fantasztikus szépségű szentgyörgyvölgyi református templomban olyan ihletett élményt jelentett, ami nemcsak az idei Hétrétország, hanem a fesztivál eddigi történetének egyik csúcspontja is volt egyben. Hasonló élményt kínált még a Braindogs három vezéregyénisége, az angol Ian Siegal, a holland Mischa den Haring és az osztrák Ripoff Raskolnikov közös koncertje, ennek a programnak különlegességét az adja, hogy ők hárman csak itt, a Hétrétországban láthatóak ebben a felállásban. Sülyi Péter szerint jól sikerült a rockzenei óriások előtt tisztelgő koncertsorozat is, aminek lényege, hogy úgynevezett tri­bute zenekarok előadásában hallhatta a közönség a Pink Floyd, az Illés, a Fonográf és az Omega dalait. Ennek az estének Debreczeni Ferenc, az Omega dobosa volt az egyik meglepetésvendége, aki néhány dal erejéig csatlakozott is a felvidéki Omega Revival Bandhez, s ettől rögtön más dimenzióba csapott át a műsor.

– Ezt a koncertsorozatot mindenképpen szeretnénk folytatni, hiszen szemmel láthatóan van rá igény a közönség részéről – folytatta a főszervező. – A zenei kínálatból a templomi koncertsorozatunk is igen erősnek mutatkozott, ennek volt része Szirtes Edina és Rohmann Ditta már említett közös műsora, de a bábszínházi programjainkra is büszkék vagyunk, s itt is érdemes megemlíteni a zalai kapcsolatot, a hottói Ziránó Színház minden évben velünk van, s rendszerint minden egyes alkalommal új darabbal szórakoztatják a közönséget.