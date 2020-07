A Zalai Táncegyüttes augusztusi bemutatókra készül

Bár a járvány miatti egészségügyi veszélyhelyzet alatt sem akasztották szögre a csizmákat, online próbákat tartottak számítógépes „körkapcsolással”, most vetették bele magukat a munkába. A nagy múltú Zalai Táncegyüttes felnőtt csoportjának próbáján jártunk.

Erő, határozottság, keménység. Hajlékonyság, érzelmek, szenvedély. A 25 fős társaság perceken belül intenzív atmoszférát varázsol a sokat látott próbateremben, a Keresztury Városi Művelődési Központ épületében. Új produkciókra készülnek, s mintha duplázott kedvvel, elszánással dolgoznának a karantén kényszerűsége után. Kiderül, egy próba alatt le is megy minimum ezer kalória. Míg kapnak tíz perc szünetet, vezetőjükkel, Kósa Rubennel váltunk szót a közeljövő feladatairól.

– Rengeteg dolgunk van, aminek nagyon örülünk, ezért heti háromszor négy órát próbálunk, mert augusztusban több fellépésünk is lesz, de már július végén részt vesz két párosunk a Kvártélyház színházi produkciójában – mondta Kósa Ruben, aki a saját koreográfusi elképzelései mellett természetesen továbbviszi, őrzi a nagy elődöktől kapott értékes hagyományokat. – A belvárosi szabadtéri nyári színházi előadások közt augusztus 17-én a Por és hamu című előadásunkkal szerepelünk, amelyet tavaly decemberben mutattunk be a közönség előtt, szép sikerrel.

Augusztus az államalapítás és Szent István hónapja, a Zalai Táncegyüttes a Hevesi Sándor Színház művészeivel karöltve a megyeszékhelyi ünnepségre különleges produkcióval készül: az „István, a király” legendás rockopera erre az alkalomra összeállított, Pénzes Csaba által rendezett változatával. Az ismert zenére, énekszámokra Ruben készített új koreográfiát együttese számára. A kedvenc színészeink közül láthatjuk majd Bot Gábort, Debrei Zsuzsannát, Magyar Cecíliát, Hertelendy Attilát, de szerepel Dolgos Péter és Gál Szabolcs is.

– A csácsi István-szobornál tervezzük előadni az 50 perces darabot, amelyben a táncosok számára a Kárpát-medence szinte minden dialektusából válogattam táncformákat, tehát új koreográfiával jelentkezünk, magunkat is új oldalról megmutatva – magyarázta Kósa Ruben, utalva arra, hogy az eredetit Novák Ferenc készítette, de Zsuráfszky Zoltán is koreografált rá produkciót.

Az év végén a hagyományos gálaestre is új műsorral készül a Zalai Táncegyüttes, ezúttal is a táncszínház vizeire eveznek majd, személyesebb húrokat pengetve. A csoport táncfilozófiája kihasználja az alkotói szabadságot, megmutatva, miképp is vélekednek a felnövekvő fiatalok a néptáncról. Ez persze nem jelenti azt, hogy az autentikus néptánccal szakítanának, sőt, Ruben és csapata még mindig gyűjt a Kárpát-medence különböző térségeiben, mivel úgy érzik, még mindig nincs teljes egészében feltérképezve az összes lehetséges dialektus.

– Érdekes vállalkozásnak tűnik, hogy a már említett kvártélyházi Hasonmások darabban pop-rock zenére készített koreográfiát…

– Nagy Tibor slágereire keverjük majd a stílusokat, úgy véljük, a pörgős, dinamikus energia a magyar néptáncban ugyanúgy jelen van, mint a rock and rollban. Jó lenne, ha a színházi produkciókban gyakrabban használnák a néptánc adta lehetőségeket.

Barabás Lilla, Gyenese Dániel, Kemes Laura és Ruben lesz majd látható július 31-én a szóban forgó ősbemutatóban.

– Mi lesz az új táncszínházi előadás témája?

– A csodaszarvas-legendát fogjuk feldolgozni, Tompa Gáborral közösen írjuk a darabot, a zeneszerzésre pedig ifj. Csoóri Sándort kértük fel, szóbeli megállapodással már rendelkezünk. December 13-án mutatjuk be a Hevesi Sándor Színházban.

A Zalai Táncegyüttes felnőttcsoportjának az összetétele ebben az időszakban változott, történt egy kis frissítés, 14 év körüliek a legfiatalabbak. Az egyetemre máshova járókat is sikerül megtartani, a hét végén csatlakoznak a felsőoktatásban tanulók.

A táncegyüttes több utánpótláscsoportot is működtet, mindig várják a gyerekeket is a tánctermekbe, éppen e héten hirdettek tagfelvételt.

Kósa Ruben a több mint hatvanhárom éves együttes történetéről szólva elmondta, a folytonosság fontos számukra, a „nagy öregek” teljesítménye kötelezi őket a magas színvonalra. Orsovszky István szellemi hagyatékából a táncszínházi irányt, Varga János húszéves korszakából pedig az autentikus népi hagyományok, a folklór iránti elkötelezettséget kívánja az együttes táncművészeti ars poeticájában tartani. Mindkettejük alázatát, a munka iránti odaadást szeretné megőrizni.

A zalaegerszegi önkormányzat és a Csoóri Sándor Program által is támogatott csapat ezen a nyáron az erdélyi Nyárádselye helyett

Veszprém megyei edzőtáborba vonul, ahol kipróbálhatják az újonnan varrt ruhákat, viseleteket.