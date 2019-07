A zalai Tales of Evening harmadszor lépett fel a Fezenen

Bár a zárónapi vihar miatt néhány program félbeszakadt, vagy éppen elmaradt, s némi hajnali verekedésről is érkeztek hírek, ennek ellenére az egykori városi zenei programból már évekkel ezelőtt országos jelentőségű eseménnyé bővült Fezen továbbra is a hazai fesztiválpaletta egyik megkerülhetetlen rendezvénye.

Mindez elsősorban a zenei kínálata miatt, hiszen az annak idején a Fehérvári Zenei Napok elnevezés mozaikszavából önálló fogalommá vált rendezvényt ma már nemzetközi szinten is jegyzik, a fellépők sorában ez évben például az a Dream Theater volt a legnagyobb név, amely Európa számos más fesztiválján – többek között a Sweden Rockon, a csehországi Masters Of Rockon, a szlovéniai MetalDaysen, a Franciaországi Hellfesten, vagy éppen az etalonnak számító angliai Downloadon is – headliner, azaz első számú fellépő pozíciójában játszott.

Koncertjük ennek megfelelően igazi zenei csemege volt, a progresszív metal színtér legismertebb képviselőjeként hiba nélküli produkcióval, s mellé világszínvonalú vizuáltechnikával szereztek hosszú időre szóló élményt a műfaj kedvelőinek.

A Dream Theater mellett persze bőven volt még kiemelkedő esemény. Az extrém zenei megoldásokat dallamos gitárjátékkal vegyítő svéd Arch Enemy mindent lehengerlő show-ja – amelynek egyik legfontosabb része az energiabombaként működő, rendkívül attraktív énekesnő, Alissa White-Gluz színpadi teljesítménye. A zenéjéből a folkelemeket sem nélkülöző, a szövegeiben a kalóztörténeteket, s az ahhoz társítható legendákat megjelenítő brit Alestorm hangulatos, humoros, vidám produkciója, vagy az ausztrál Airbourne valójában kő egyszerűségű, de magával ragadó rock and rollja, valamint az alternatív rockzenei világból a hazánkban csak ritkán felbukkanó amerikai Life Of Agony művészi produktuma ugyancsak meghatározó szerepet játszott az idei Fezen-kínálatban.

A nemzetközi kínálatot a hazai fellépők sora egészíti ki, az aktuális hazai pop-rock­zenei piac majd’ valamennyi meghatározó képviselője felbukkan a Fezenen, Ákostól a WellHellón és a Halott Pénzen át az olyan underground legendákig, mint az egyébként is fellépő Quimby tagjai által alkotott A Kutya Vacsorája.

Zalát, szűkebb pátriánkat ezúttal a szimfonikus metal zenét játszó Tales Of Evening képviselte. Az immár háromlemezes zenekar pénteken este adott koncertet az egyik kisebb székesfehérvári programhelyszínen.

– Ez volt a harmadik alkalom, hogy felléptünk a Fezen fesztiválon, de korábban több önálló koncertünk is volt már Székesfehérváron, s akkor is nagyon jól fogadta az itteni közönség a zenekart és a repertoárt – mondta Ádám Attila, a Tales Of Evening dalszerző-billentyűse, s egyben vezetője is. – Most is úgy érezzük, hogy nagyon jól sikerült a koncertünk, akik láttak-hallottak bennünket, azoktól is hasonló visszajelzéseket kaptunk. A magam részéről azért szeretem a Fezent, mert ez nem egy kimondottan rockzenei fesztivál, hanem számos másfajta stílus is képviselteti magát a poptól egészen az extrém metalig, s a közönsége is ennek megfelelően vegyes. Ez pedig remek alkalom arra, hogy olyan embereket is elérjünk, olyanok előtt is megmutassuk magunkat, akik korábban még nem ismertek bennünket. A koncertünk után most is beszéltem több olyan személlyel, aki először volt Tales Of Evening fellépésen, s tetszett nekik, amit láttak-hallottak.

Az eredetileg öttagú zalai zenekar valóban kiemelt eseményként kezelte a székesfehérvári szereplését, hiszen nemcsak a ritmusgitáros Varga Krisztián csatlakozott újfent hozzájuk, hanem két szám erejéig két táncoslánnyal is kiegészültek. Ádám Attila elmondta, Varga Krisztián hamarosan hivatalosan is Tales Of Evening tag lesz, ez annyira eldöntött tény, hogy már csupán a hivatalos bejelentés várat magára.

– A dalaink egy része eleve két gitárra íródott, ami a stúdiófelvételeken könnyen megoldható, élőben azonban a szólók alatt helyenként, például a Talán holnap című dalunkban nagyon hiányzik még egy gitáros – magyarázta a bővítés okait a zenekarvezető. – Krisztián csatlakozásával ezt a problémát a jövőben már könnyen ki tudjuk küszöbölni, de reményeink szerint az egész zenekari hangzás sokkal vastagabb, töményebb lesz. Remek gitáros, nagyszerű ötletekkel, fantáziadús játékmóddal, s azt hiszem, emberileg is nagyon jól illik közénk. A táncoslányok szerepeltetése az énekesnőnk, Dudás Ivett ötlete volt, hiszen neki a zene mellett a tánc a másik hobbija, s egy-egy nyári fellépésünket ilyen módon is szerettük volna még érdekesebbé tenni. A Fezen mellett már a Rockmaratonon is így léptünk fel, ez a formáció azonban nem lesz állandó jellegű, csupán néhány alkalomról volt szó.