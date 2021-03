A zalai Szentgróti Dávid művésztanár alkotásai is láthatók egy pécsi patikában

A kényszerhelyzetek mindig új megoldásokra sarkallják az embert. A pandémia miatt régóta nem látogathatóak a kiállítóterek, ám most Pécsett olyan meglepő helyeken bukkannak fel művészeti alkotások, ahol még a korlátozások idején is találkozhatnak vele az emberek. A Zsolnay Örökségkezelő Nonprofit Kft. formabontó akciójának címe: KÖZART – ahol csak lehet. Az egyik ilyen helyszínen a zalaegerszegi Szentgróti Dávid alkotásai láthatók.

Rétegek – hibrid eljárások. Ez a címe a zalai művésztanár tíz festményből álló sorozatának, amit a főtéri Arany Sas Gyógyszertárba betérők várakozás közben megtekinthetnek. Remélhetőleg ezek a nonfiguratív művek amolyan lelki orvosságként felvillanyozzák a vásárlókat. A korlátozások a művészek számára ugyanúgy kihívást jelentenek. Szentgróti Dávidnak éppen egy évvel ezelőtt, a teljes zárlat előtt, március 13-án nyílt önálló kiállítása a baranyai megyeszékhelyen.

– Nagyon készültem a bemutatkozásra, az utóbbi éveimet összegző katalógust is csináltattam, aztán két napra rá be kellett zárni, szóval engem ugyanúgy váratlanul ért, mint bárki mást – emlékezett a festőművész, aki 2020-ban a VI. Zalaegerszegi Szalon seregszemléjének díját vehette át Gombos Zsófiával együtt. – Egyébként nem panaszkodom, a nehézségek ellenére szakmailag sikeres volt az elmúlt esztendő. Több magazinban, fórumon jelent meg írás a munkásságomról. Érdekes, hogy a személyes találkozások elmaradtak, ám a művészeti világ nem zárult be. A kultúra vérkeringése csupán egy másik térbe, a világhálóra került. A művészek mellett a közönség kénytelen ezt a közösségi és megjelenési módot használni, úgy veszem észre, nem lanyhult az érdeklődés.

– Négy gyermek édesapja, ketten általános iskolások. Miközben velük tanul, a középiskolásokat tanítja. A mostani helyzet mennyire kedvez az alkotásnak?

– Abban a szerencsés helyzetben vagyok, hogy van egy kis műtermem, ahol az óráimat tartom. Réteges festéstechnikával dolgozom, tehát a különféle rétegek száradása, felvitele közben tudok más is csinálni, oktatni, ügyeket intézni, kommunikálni. Furcsa helyzet, de alkalmazkodtam hozzá.

– A mostani kezdeményezéshez első szóra csatlakozott. Nem félt egy kicsit a fogadtatástól?

– Egyáltalán nem. Ezek az akciók más megvilágításba helyezik a kultúrát. Kényszermegoldás, ám ki tudja. Egy kiállításmegnyitóra lehet, hogy kevesebben járnak, szinte csak a műkedvelő emberek. Most itt a gyógyszertárban azok is megnézik, akik nem keresik fel a galériákat. Változik a világ és talán nem csak a járvány miatt. Sokkal nyitottabb a múzeumok és gyűjteménykezelők, galériák szemlélete. Számomra megtisztelő, hogy egy történelmi helyszínen mutatkozhatom be, ugyanis az Arany Sas Pécs második legrégebbi patikája, 1788-ban nyílt. Érdekesség, hogy itt gyakornokoskodott Rippl-Rónai József, aki gyógyszerészként kezdte pályáját. Patinás hely, ahol egy helyi kötődésű gyűjtő, a néhai Merics Imre válogatását láthatja a közönség. Számomra megtisztelő, hogy személyesen ismerhettem őt. A festészet azért valamennyire kötött műfaj, nem biztos, hogy bárhol, például szabad téren, bokrokra akasztva kiállítanék, a táblaképeknek kell a felület. A szervezők ügyeltek arra, hogy a kiállító művészek alkotásai és a tér egymással harmonizáljon. A mostani kollekciómat az utóbbi két év terméséből és a legújabbak közül válogattuk össze, a méreteket és a színvilágot figyelembe véve.

Fekete Valéria, a Zsolnay Örökségkezelő vizuális művészeti vezetője így ír sajtóközleményében: „Az volt a célunk, hogy olyan helyekre csempésszük be a kultúrát, ahol találkozhatnak vele az emberek. Mivel a kiállítótereink, így például a Pécsi Galéria és az m21 Galéria még egy ideig zárva lesznek, úgy döntöttünk, hogy mi visszük oda a művészetet, ahova jelenleg menni lehet. A projekt azért jött létre, hogy a kiállítást szervezők és látogatók ne felejtsék el egymást, hogy bemutatkozási lehetőséget biztosítsunk a művészeknek, és egy kis kulturális élményt nyújtsunk ebben a nehéz időszakban az embereknek.”

A Búza téri húsboltban Juhász Vivien kollázsai láthatók Freshmom címmel. A Konzum Áruház alsó szintjén található drogéria előterébe Fekete Dénes képzőművész látványos installációja került. A Zsolnay Örökségkezelő Galéria további helyszínek jelentkezését várja. A műalkotások április 10-ig tekinthetők meg ezeken a helyszíneken.