A zalai származású Miklosovits házaspár új albuma és kiállítása

Jó érzés nyomon követni a Zalából elszármazott művészek pályáját, hiszen a felőlük érkező híradás egyben arról is üzen, még mindig fontos számukra a szülőváros.

Így lehet ezzel Miklosovits László képzőművész, grafikusművész is, hiszen időről időre hallunk felőle. Annak dacára, hogy már több mint 50 éve Albertirsán él feleségével, a szintén zalai kötődésű, festészettel és textillel egyaránt foglalkozó M. Orbán Edittel.

Épp e kerek évforduló szolgáltatott apropót egy jubileumi kiállításhoz, amit a nyár végén rendeztek meg a településen. A tárlat annak is emléket állított, hogy odaköltözésük után, 1968-ban rendezték meg Albertirsa első képzőművészeti kiállítását. Mégpedig minden hivatalos közreműködést mellőzve, amolyan partizán módon. Megadták a módját: a tárlat anyagát Bod László festőművész, Kondor Lajos grafikusművész és az élete utolsó évtizedét ugyancsak Zalaegerszegen töltő Gácsi Mihály grafikusművész zsűrizte a Lektorátus képviseletében. A kiállítást aztán még számos követte, Albertirsán gyökeret vert a műfaj. A jubileumra reflektáló mostani tárlaton az 1968-as kiállítók szerepeltek – M. Orbán Edit, Miklosovits László és az albertirsai Rónai Mátyás – korabeli munkákkal.

Az évforduló alkalmából mutatták be a Miklosovits László pályájáról készült képzőművészeti albumot is, ami csapatmunkával, művészetkedvelő barátok, ismerősök, helyi lakosok anyagi összefogásával jelenhetett meg. A mintegy 160 oldalas, színes és fekete-fehér képekkel illusztrált, a művész munkásságát dokumentumokkal is aládúcoló kiadványhoz Feledy Balázs művészettörténész írt elemző ajánlást.

– Az albumot fellapozva konstatáltam, hogy kicsit egyenetlen, hepe-hupás, de hát az életem sem volt mindig sima – vallja a kiadványról Miklosovits László. – Mindig kísérletező, kereső-kutató emberke voltam, néha irigylem is azokat a művésztársaimat, akik egy életen át konzekvens stílussal, motívumokkal dolgoznak. Az albumban igyekeztem mellőzni az irodalomhoz kapcsolódó munkáimat, inkább az útkeresés, a különböző korszakok felmutatása, a továbblépéshez szükséges inspiráció megragadása volt a cél. Éppen ezért a kiadvány jól illik azoknak a könyveknek a sorába, melyek az irodalomhoz (Arany, Márai, magyar és világirodalom) kapcsolódó tevékenységemet reprezentálják. Abban bízom, hogy az a sokrétűség, ami a sajátom, egy idő után összeáll valamivé, ami én vagyok…

A történet hamarosan Szegeden folytatódik, ahol a Tiszatáj Galériában Habi-tus címmel kiállítás nyílik Miklosovits munkáiból, s új albumát is bemutatják. Az október 11-én, 17 órakor kezdődő rendezvény a 23. Szegedi Kulturális Fesztivál programsorozata keretében valósul meg.