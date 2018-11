A zalai dombok érdeme, hogy nem őrölte fel a honvágy Nemes Lászlót

Mondták, hogy 70 éves vagyok, de én evvel nem foglalkozom. Az érdekel, hogy színekkel töltsem meg az életemet, a festővásznon és a mindennapokban egyaránt.

Nemes László erdélyi származású, ám 28 éve Zalaegerszegen élő festőművésztől halljuk a fentieket, akinek a kerek születésnap apropóján két kiállítása is nyílt a napokban a megyeszékhelyen. A hangversenyteremben december 1-jéig, a Keresztury VMK-ban pedig december 20-ig láthatók művei. Vele beszélgettünk gyerekkori impulzusokról, festői célokról, fontos értékekről.

HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS

– Kolozsvár központjában, az Esterházy utcában születtem, kiváltságos gyerekkorom volt – kezdi az emlékezést. – A közelünkben lakott a legjobb barátom, akinek az édesapja művészetszerető mesterember, fémnyomó kisiparos volt. Alig végzett pár osztályt, de hihetetlen veleszületett intelligenciával rendelkezett, a lakásuk falain Thorma János, Krizsán János és Mednyánszky László képei függtek. Az ott magamba szippantott élmény életre szóló impulzust adott. Zoli bácsi szerette a festészetet, tőlem is rendelt képeket, már 15 éves koromban. Összetartó közösségben éltünk, az udvaron a felnőttek nagy gombfocibajnokságokat rendeztek, én a kert gyümölcsfáin lógva figyeltem őket. Kívülről fújtam a Fradi és az Újpest játékosait. Olyan közeg vett körül, amely még sokat meg tudott őrizni a magyar kultúrából.

Nemes László édesapja szabó-, édesanyja pedig kalaposmester volt, utóbbi a Kolozsvári Magyar Operában. Az államosításkor mindent elvettek tőlük, a fiú otthon mégsem hallott soha siránkozást. Édesanyja munkahelyén megérintette a színházi világ, s az erdélyi irodalom is hatott rá, Páskándi Gézát, illetve Bálint Tibort is a barátai között tudhatta.

A kolozsvári képzőművészeti gimnázium után főiskolát is célirányosan választott, szülei támogatták ambícióit.

– A mesterünk óva intett bennünket, nehogy máris művésznek képzeljük magunkat – idézi fel. – Nagyon igaza volt. Sok mindent át kellett még élnem és meg kellett értenem ahhoz, hogy képes legyek a véleményemet s a világlátásomat képekbe fogalmazni. Hitem szerint az alkotó embernek feladata, hogy mindig aktuális és igaz legyen. Nem dekoratív felületek vagy plasztikák létrehozása a cél, hanem gondolatok megformálása. Ez munkál bennem is. Szintén dolgunk, hogy rebellis hozzáállással szemléljük a világot. Jómagam gyakoroltam ezt eleget, kaptam is érte pofonokat szép számban. Az óhazámban sok példát láttam arra is, milyen szépen bele lehet simulni az elvárásokba, milyen könynyű bizonyos érdekek mentén asszimilálódni. Nekem ez nem ment. A 80-as években volt egy korszakom, amikor rengeteg bohócot festettem. Szimbolikusan így akartam megragadni és ábrázolni az alkotó és az akkori társadalom, hatalom szembenállását. Ezeken a képeken nemegyszer magam voltam a főbohóc. Aztán eljött a nap, amikor letettem a bohócsipkát…

1990-ben élt a lehetőséggel, s Magyarországra, Zalaegerszegre költözött.

– Örök lelkiismereti gond számomra, hogy nem maradtam Erdélyben – bújik elő a közel három évtizedes dilemma. – De ha elmondanám, mint ahogy nem fogom, hogy milyen meghurcoltatásokban volt részem, talán érthetőbbé válna, miért hagytam el a hazámat. Lélekben amúgy soha… És sok mindent magammal is hoztam, például a rebellis természetemet. Alapvetően új időszak kezdődött az életemben, érdekes módon akkoriban rengeteg feketét használtam.

Tudakoljuk: melyek azok a fő értékek, amelyek ecsetjét mozgatják?

– Az ember mindig a gondolkodásom középpontjában állt, rengeteg portrét festettem barátaimról, jeles személyiségekről. Önmagamról is. Emellett a genezis csodája nyűgöz le rendkívüli módon, ami számomra a nőben testesül meg. Számos munkámat itatja át a nő iránti vonzalom, ami nem csak a szép test előtti hódolat, hanem a női kiteljesedés, az anyaság felmagasztalása is. A szexualitás s az a csoda, ami az áldott állapot hónapjaiban a női testben végbemegy, egész lényünk mozgatórugója. Az élet ívéből nem hiányozhat az elmúlás sem, ez a gondolat is ott motoz a képeken. A természethez való ragaszkodásom szintén közismert. A zalai dombok segítettek hozzá, hogy ne rokkanjak bele a honvágyba, hogy új gyökereket tudjak ereszteni. Engem megmentett ez a táj, a tavaival, az erdőivel. A fák ölelése, a föld illata tett igazán zalaivá.

Már Erdélyben is több évtizedet töltött művésztanárként a katedrán, amit Zalaegerszegen a csácsi Izsák-iskolában toldott még meg húszévnyi tehetséggondozással. A 90- es évek végétől Szlovéniát is „bevette” tanári, művészetszervezői képességeivel. A szlovén képzőművészek társaságának szintén tagja, s a nyelvet is elsajátította.

– A szlovéniai magyar nagykövetség és a lendvai Bánffy Galéria kiállításait menedzseltem, szerveztem, zsűrikbe hívtak, táborokban vettem részt, s Szlovénia-szerte nyíltak kiállításaim – sorolja. – Úgy érzem, evvel kiteljesítettem belülről fakadó vágyamat arra, hogy hidat építsek a magyarlakta vidékek kultúrája között. Mindennek motorja a bennem élő transzszilván gondolkodás, aminek lényege egymás megismerése, elfogadása. A sokszínű Kárpát-medencei identitás mára kicsit elfeledetté vált, holott ez határozta meg ezer év Magyarországát. Fel kellene élesztenünk a népek, kultúrák közötti átjárhatóságot, mert ennek szépsége elmondhatatlan. Nekem kijutott ebből, hiszen a román kultúrából magammal hozott francia gyökerű szabadságszeretetet és játékosságot ötvözhettem a magyarországi tradíciókkal és a szlovén értékekkel is.

Szerencsés embernek érzi magát, mert van egy urbánus világa Zalaegerszegen, s emellett egy rusztikus, „paraszti” léte is Szentkozmadombján. Ott alakított ki magának nyári műtermet, amelyet erdő, gyümölcsös, kert övez.

– Megtanultam oltani, növényekkel bánni, kaszálni, birkákat is tartottam – halljuk. – Ha kellett, kőműves voltam, ha kellett, asztalos, s közben még a festésre is maradt idő. A plasztikába is beletanultam, évek óta látogatom a magyarpolányi szobrásztábort. Az ott szerzett tapasztalatok segítettek abban, hogy könnyebben lépjem át a dimenziók határait. Mindkét kiállításom anyagát megfűszereztem plasztikákkal, talán jól kiegészítik a képek üzenetét.

Nemes László törekvéseit 2007-ben Zalaegerszegért díjjal, egy évvel később a Zala Megyei Közgyűlés által alapított Vajda Lajos-díjjal, 2013- ban pedig Magyar Bronz Érdemkereszttel ismerték el.