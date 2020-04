A zalaegerszegi születésű Takács Vilmos is részt vett a Maradj Otthon Fesztiválon

Mások mellett a hazai pop-rock zenei élet jeles képviselői is arra próbálják ösztönözni az embereket, hogy a koronavírus-járvány okozta veszélyhelyzet miatt minél kevesebbet mozduljanak ki lakásaikból, ezért is született meg a Maradj Otthon Fesztivál elnevezésű kezdeményezés, amelynek lényege, hogy szólisták és zenekarok saját lakásaikban vagy egyéb zárt helyeken adnak koncerteket, amelyet az internet segítségével, ugyancsak otthonról követhetnek az érdeklődők.

Hétfőn este egy ilyen produkciónak volt főszereplője a Ganxsta Zolee és a Kartel gitárosa, Vilkó, azaz a zalaegerszegi születésű Takács Vilmos, aki néhány barátjával közösen főként Guns N’ Roses dalokkal szórakoztatta a közönségét. Vilkóról tudni kell, hogy a Guns N’ Roses nemcsak legnagyobb kedvence, illetve annak gitárosa, Slash a zenei példaképe, de ő maga is éveken keresztül tagja volt egy Guns N’ Roses-dalokat játszó zenekarnak, a Hollywood Rose-­nak.

– Ez már a második karanténkoncertem volt, szinte közvetlenül a nyilvános rendezvényekre, s emiatt a koncertek megtartására vonatkozó tilalom bejelentését követően adtunk már egy hasonlót Lugosi Dániel barátommal az A38 hajóról – mondta Vilkó. – A hétfői kanapékoncert miatt a Maradj Otthon Fesztivál szervezői hívtak fel, azt már az ő kérésükre vállaltam el. Miután éppen a névnapomra esett a koncert időpontja, arra gondoltam, hogy milyen jó lenne azt Guns N’ Roses-dalokkal megünnepelni, ezért áthívtam a szintén Guns-dalokat játszó Reckless Roses zenekar néhány tagját, így született meg a produkció.

Vilkó azt mondja, bár furcsa volt úgy zenélni, hogy a közönség részéről csak a virtuális térben kaptak visszajelzéseket, de nagyon jól érezte magát, hiszen a hallgatósága tényleg jó fejnek bizonyult. Már a koncert előtt is kapott vicces üzeneteket, volt olyan ismerőse, aki azt kérte tőle: ha elkelt volna az összes jegy a koncertre, akkor írják fel a vendéglistára, mert erről a produkcióról semmiképpen sem akar lemaradni. Mások pedig tapsoló emotikonokkal fejezték ki szimpátiájukat. Az élő közvetítést, illetve az utána elérhető felvételt eddig közel tízezren nézték meg.

Vilkó a napokban egy másik sikernek is részese lehetett, hiszen a Ganxsta Zolee és a Kartel legutóbbi nagylemeze, az Oldskool az év hazai rap- vagy hiphopalbuma kategóriában elnyerte a MAHASZ, azaz a Magyar Hangfelvétel-kiadók Szövetsége szakmai elismerését, a Fonogram-díjat. A korábbi években megszokott díjkiosztó gálát azonban most nem tarthatták meg, az is a virtuá­lis térben zajlott.

– Mi már néhány nappal korábban értesültünk a díj odaítéléséről, mert a nyertesek videofilmben mondtak köszönetet érte, s azt értelemszerűen előre fel kellett venni – magyarázta a gitáros. – A sikert azonban annyira titokban tartottuk, hogy a zenekaron belül is csak ketten tudtunk róla, Zoli és én. Talán az volt a legnehezebb, hogy még a szüleimnek sem mondhattam el. Maga a Fonogram-díj óriási megtiszteltetés, hiszen az egy szakmai elismerés. Az pedig még inkább növeli az értékét, hogy az előző lemezünkért, a K.O-ért is megkaptuk már. Az online közvetítés kicsit fura volt, mert az a gála amúgy a zenész szakma ünnepe. A zenekarok, a nagy fesztiválokat leszámítva, év közben csak ritkán találkoznak egymással, hiszen mindenki teszi a dolgát. Úton van, koncertezik, stúdióban veszi fel a lemezét vagy éppen videoklipet forgat. A Fonogram-gála volt az egyik olyan alkalom, ahol egy kicsit leülhettünk beszélgetni egymással, s ezek az eszmesúrlódások sokszor jó ötleteket eredményeztek.

Vilkó beszélt a családjáról is. Mint mondja, eddig legalább havi rendszerességgel járt haza, hiszen imádja a szüleit. Utoljára februárban volt Zalaegerszegen, a járvány miatt ugyanis úgy döntött, nem kockáztatja szerettei, elsősorban 89 éves nagymamája biztonságát. Szüleivel is csak egy alkalommal látták egymást, a Balaton-partján, de csak távolról integettek.

– Mint mindenki más, én is rengeteget telefonálok, chatelek, s nem csak velük – árulta még el Vilkó. – Sok olyan régi ismerőssel beszélgettem ezekben a hetekben, akikkel évek óta nem volt egymásra időnk. Ha lehet ilyet mondani, ez talán egy kicsit pozitív hozadéka a járványnak, de amúgy nagyon nehéz megélni ezt a szociális távolságtartást. Én a munkába temettem magam, gitározgatok otthon, dalokat szerzek, de a személyes kapcsolatok hiánya miatt kevesebb inger éri az embert, az sem megy most olyan könnyen, mint máskor. Remélem, hamarosan vége lesz ennek a borzalomnak, s akkor be lehet pótolni mindent – tette hozzá a gitáros.