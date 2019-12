A zalaegerszegi egyetemi kar hallgatói és oktatói a vándorgyűlésen

A Budapesti Gazdasági Egyetem zalaegerszegi karán (Gazdálkodási Kar Zalaegerszeg – GKZ) tanuló hallgatók az ősz folyamán oktatóikkal együtt vettek részt az országos közgazdász-vándorgyűlésen, amelyről lapunknak is küldtek beszámolót.

A szakmai tapasztalatszerzést nyújtó eseményt dr. Csanádi Ágnes, MKT Zala Megyei Szervezete alelnöke, BGE GKZ tanszékvezetője az alábbiakban foglalta össze:

– Örömmel számolhatok be arról, hogy a szeptemberben megrendezett 57. Közgazdász-Vándorgyűlésen a Magyar Közgazdasági Társaság (MKT) Zala megyei szervezetét 14 fő képviselte. E háromnapos rendezvénynek idén Nyíregyháza adott otthont. Külön öröm, hogy a résztvevők többsége a BGE GKZ közgazdász-hallgatója volt. A részvételük finanszírozásához az MKT Zala megyei szervezetén kívül a Zalaegerszeg Felsőfokú Oktatásért Közalapítvány (ZFOK) is hozzájárult. Köszönet érte. Ez a „pénzügyi összefogás”, no és a hallgatóink tudásvágya tette lehetővé, hogy részt vehessenek a magyar közgazdászok egyik legrangosabb, de mindenképpen a legnagyobb éves konferenciáján. E rendezvény nagyságát jól reprezentálja a mintegy száz – szakterületén kiváló – előadó és a több száz fős hallgatóság.

Mint megtudtuk, az idei konferencia központi témáját a fenntarthatóság és a klímaváltozás okozta piaci, nemzetgazdasági és társadalmi kihívások adták. A nyitó és záró plenáris ülések mellett hét szekcióban zajlott a tanácskozás. A rendezvényt hatalmas sajtóérdeklődés kísérte és élő videóközvetítés biztosította az események követését.

– Természetesen a közgazdaságtan, a tudomány mellett jó hangulatú, elegáns esti partikon lehetett kikapcsolódni, kapcsolatokat építeni – tette hozzá a tanszékvezető. – Kolléganőimmel, Balázsné dr. Lendvai Marietta és dr. Tóth Zsuzsanna tanárnőkkel együtt jó volt látni hallgatóink örömét, hogy tudásukat bővíthetik, hogy neves személyekkel találkozhatnak, hogy kérdéseket tehetnek fel. Hiszem, hogy e konferencia közülük többeket (Balázs Bence, Tóth Máté) inspirált, hogy részt vegyenek a Budapesti Gazdasági Egyetem Tudományos Diákköri Konferenciáján, ahol végül kimagasló eredményeket értek el. Remélem, hogy a továbbiakban a szakma, a tudomány iránti érdeklődés még tovább fokozódik a hallgatóink körében és egyre többen ismerik fel, hogy „a tudás hatalom”.

A hallgatók közül Balázs Bence kiemelte a sport és gazdaság szekciót, ahol lehetősége nyílt találkozni néhány olimpiai bajnok, olimpikon sportolóval és profi edzőkkel, akik megosztották velük személyes tapasztalataikat.

– A beszélgetés során választ kaptunk arra, hogyan is néz ki egy profi sportoló élete, hogyan válasszunk sportágat, edzőt, illetve megtérül-e összességében a sportba fektetett pénz és idő valaha akár élsportolóként, akár „átlagemberként” – jelezte a hallgató.

Elekes Pétert is ez a téma ragadta meg, számára a sportoknak a mindennapi életre gyakorolt jótékony hatása is fontos. A másodéves Tóth Máté a bankrendszerről és a logisztika fenntarthatóságáról tájékozódott, s kicsit megismerte a Nyírség kultúráját is. Nagy hatást tett rá Jakabos Zsuzsanna olimpikon és Knoch Viktor olimpiai bajnok korcsolyázó.

Csabi Virág és Horváth Cintia a munkaerőpiac helyzetről tájékozódott Szepesi Balázs, gazdaságfejlesztésért felelős helyettes államtitkár előadása révén. Szóba került a magas fluktuáció, a generációváltás, az új ipari trendek, a gyakorlati oktatás hiánya, a kulturális kreativitás és életmódváltás az iparban. A Budapesti Gazdasági Egyetem oktatói tartottak előadást a munkaerő-piaci mérések módszertanáról, illetve az Európai Unió munkaerő-piacának helyzetéről, tették hozzá az egerszegi diákok, akik a több mint tíz előadás közül Benda József szocializációkutató, társadalompedagógus előadását emelték ki, amely a többi előadással ellentétben nem szakképzettségi és ipari szemszögből vizsgálta a fenntartható munkaerőpiac problémakörét. A népesség fogyásának komplex társadalmi folyamatait ismertette. Benda József szerint amennyiben a népesség alakulása Magyarországon továbbra is a jelenlegi tendenciát követi és a későbbiekben is csökken, úgy a munkaerő-utánpótlás a későbbiekben is potenciális problémát fog okozni.

– A konferencia jó alternatívát nyújtott arra, hogy kicsit jobban elmélyülhessünk olyan társadalmi és egyéb közgazdasági problémákban, amelyekkel ilyen behatóan hétköznap nincs alkalmunk, illetve lehetőségünk foglalkozni – hangsúlyozták a lányok.

Kovács Fanni az innovációs kihívásokról szóló beszélgetést hallgatta meg, amely Kevin A. Murray a CITI Magyarország & Közép-Európa régió vezérigazgatója és Csath Magdolna, a Versenyképességi Tanács tagja között zajlott angol nyelven. Kiderült, Kevin A. Murray szerint az okostelefon az egyik legnagyobb innováció manapság, emiatt a banki szektor számára is a virtuális bankkártyás fizetés folyamatos fejlesztése a cél. Varga-Lengyeltóti Szilviát a Pénz- és tőkepiacok szekció érdekelte leginkább, ahol a hazai bankszektor „nagyágyúi” képviseltették magukat. A bankvezetők beszéltek a fintech cégekről, mint a hagyományos pénzügyi szolgáltatók új versenytársairól, melyek előnye a hatalmas, könnyen elérhető ügyfélbázis, noha az emberek ma még mindig jobban bíznak a bankokban. Végh Viviána Anna az „Európai integráció” szekcióban elhangzottakat, azon belül is a Brexittel kapcsolatosakat tartotta különösen értékesnek.