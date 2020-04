A világhálón Kanizsa történetének kötetei

Digitális formában mindenki számára ingyenesen hozzáférhetővé tette Nagykanizsa történetének mindhárom kötetét a Halis István Városi Könyvtár.

Mint a legtöbb lokálpatrióta tudásbővítő anyag, úgy ez is a könyvtár nagykar.hu weblapján érhető el.

– A fenntartó érdeklődött nálunk arról, hogy ebben az időszakban, amikor a könyvtárunk zárva tart, mivel foglalkozunk – bocsátotta előre Czupi Gyula, a könyvtár igazgatója. – Természetesen, ilyenkor sem unatkozunk, hiszen teendő mindig van: leltározunk, digitális tartalmainkat bővítjük, felújítási munkálatokat végzünk és így tovább. Előbbi kapcsán vetődött fel bennem, hogy mi lenne, ha a város által kiadott 3 kötetes Nagykanizsa monográfia is kikerülne a világhálóra? Megkerestem az ügyben Balogh László polgármestert, aki pozitívan fogadta a kezdeményezést és az elmúlt időszakban ez a nagyszerű munka digitális formában, ingyenesen hozzáférhetővé vált a könyvtár nagykar.hu című weblapján.

Czupi Gyula hozzátette: az újabb tartalomról a bibliotéka saját Facebook-profilján, illetve kiküldött hírlevelekben is tájékoztatták az olvasókat, akik közül az elmúlt időszakban már ezernél is többet kattintottak a monográfia-hivatkozásokra és sokan le is töltötték a 3 könyv valamelyikét, vagy mindhármat.

– Ezek a könyvek a nagykanizsai könyvkiadás legbecsesebb darabjai, hiszen azt célozták a készítésük során, hogy olvasmányosan, de tudományos szempontból is igényes képet mutassanak a város történetéről – szögezte le az igazgató. – Úgy gondolom, ezek a komoly, veretes kötetek ennek a szándéknak maximálisan megfelelnek, s habár a megjelenésükkor nem tudtak mindenki könyvespolcára odakerülni, mostantól ott lehetnek, „ha csak” virtuálisan is.

Czupi Gyula végül megjegyezte: a kötetek szerzői közül többeket meghívtak anno a városba. A szakemberek előadásokat is tartottak, melyeket a városi televízió rögzített. A jövőben ezekre a felvételekre is ráirányítják majd az olvasók figyelmét.